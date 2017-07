Wimbledon: Εγκατέλειψε τον αγώνα ο Κύργιος [vid]

Ο Κύργιος στάθηκε άτυχος στον πρώτο αγώνα στο Wimbledon, καθώς αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στο ισχίο και έτσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τν αγώνα του με τον Πιέρ Ουγκ Ερμπέρ.

Nick Kyrgios's #Wimbledon is already over. He's pulled out through injury https://t.co/5zobRzgsND pic.twitter.com/mrgz5ynSxB

Ο Γάλλος τενίστας, νο 70 στον κόσμο είχε πάρει τα πρώτα δύο σετ με 6-3, 6-4 και μετά από το πρόβλημα του Κύργιου αναδείχθηκε νικητής.

It's an early exit for @NickKyrgios, who is forced to retire due to injury.



We hope to see him back and fit next year.#Wimbledon pic.twitter.com/OE8YgY1JoX