Λουκάς Παπαδήμος: Ο διεθνής Τύπος για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού

“Τραυματίας ο πρώην πρωθυπουργός Παπαδήμος σε επίθεση με βόμβα” αναφέρει το Russia Today. “Ο πρώην πρωθυπουργός Παπαδήμος γίνεται στόχος σε βομβιστική επίθεση στην Αθήνα” αναφέρει το αμερικανικό Fox News.

Το ιταλικό Ansa αναφέρει “Βόμβα στο αυτοκίνητο του Έλληνα πρώην πρωθυπουργού Παπαδήμου” Το CBS έχει τίτλο “Έκρηξη σε αυτοκίνητο τραυματίζει των Έλληνα πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο”.

Το βρετανικό Sky News, αναφέρει “πρώην Έλληνας πρωθυπουργός τραυματίζεται σε βομβιστική επίθεση στο αυτοκίνητό του”, ενώ το Conflict News σε tweet του καταγράφει “Ο Έλληνας πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος τραυματίστηκε από έκρηξη μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αθήνα”.

BREAKING: Former Greek Prime Minister Lucas Papademos injured by explosion inside his car in Athens - @BBCBreaking