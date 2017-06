Εξωστρέφεια με σχέδιο και πραγματική στήριξη

Tο πρόγραμμα “Go International” της Eurobank, που βρίσκεται στον έβδομο χρόνο του, φέτος διοργανώθηκε στην Κρήτη με την ονομασία “Go In Crete”. Αποστολή του είναι η πραγματική στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα δε, η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες μέσα στην πολύπλοκη και πολυεπίπεδη κρίση, δεν υπόστειλαν τη σημαία, πήραν και παίρνουν το ρίσκο και επιμένουν να ενισχύουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, καθώς βλέπουν ότι η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην πραγματική ανάπτυξη.

Με τη στήριξη της Eurobank, του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων, των Συνδέσμων Εξαγωγέων Κρήτης και Βορείου Ελλάδας και υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών, στην Κρήτη, 24 -26 Μαΐου, συναντήθηκαν μεγάλα brands της διεθνούς αγοράς – σταθεροί υποστηρικτές των ελληνικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια - και δυναμικά εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις για να βρουν δρόμους συνεργασίας. Η Αττική – Πίττας και η KENFOOD, είναι δύο ελληνικές εταιρείες με δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα που συμμετείχαν στο “Go In Crete”.

ΑΤΤΙΚΗ – ΠΙΤΤΑΣ: Στέλνει το ελληνικό μέλι στις πέντε ηπείρους

Είναι η μεγαλύτερη μελισσοκομική εταιρία στην Ελλάδα, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 37 χώρες

Από τη μακρινή εποχή του Σόλωνα, του μεγάλου νομοθέτη των Αθηναίων (640-558 π.Χ.) που θέσπισε τα πρώτα νομοθετικά μέτρα για τη μελισσοκομία, αποδεικνύοντας την ύπαρξη μελισσοκομικών επιχειρήσεων και συστηματοποιημένης παραγωγής ήδη από τότε, το ελληνικό μέλι διατηρεί την υψηλή του αξία. Η πρόοδος της μελισσοκομίας εκτεινόταν ήδη από τα αρχαία χρόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική. Σήμερα, με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ, και μέσω της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ – ΠΙΤΤΑΣ που είναι η μεγαλύτερη μελισσοκομική εταιρία στην Ελλάδα, το ελληνικό μέλι είναι τοποθετημένο σε περισσότερες από 37 χώρες και στις πέντε Ηπείρους (Η.Π.Α., Καναδά, Λίβανο, Αυστραλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα κ.ά.) ενώ πρόσφατα στη λίστα προστέθηκαν η Ν. Κορέα και η Ταϋλάνδη.

Η εταιρία με εξαγωγική δραστηριότητα σχεδόν ενός αιώνα, εξάγει μέρος της παραγωγής της ήδη από το 1930, πάντα επώνυμα, ενώ ήδη από εκείνη τη δεκαετία καταγράφονται, στην ιστορία της επιχείρησης, διεθνείς διακρίσεις. Η πρώτη απονεμήθηκε το 1932 από τη Διεθνή Εμπορική Έκθεση στο Λονδίνο, ξεκινώντας έτσι την εδραίωση του ελληνικού μελιού, ως ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου προϊόντος. Η εταιρία που διατηρεί σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις με 2.000 Έλληνες επαγγελματίες μελισσοκόμους συνεργάτες, παράγει τα αναγνωρισμένα μέλια Αττική και Φίνο. Στη λίστα όμως έχουν προστεθεί και άλλα προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, όπως ο ελληνικός βασιλικός πολτός, η ελληνική γύρη, ο χαλβάς μόνο με ελληνικό μέλι, ο κλασικός χαλβάς, μαρμελάδες, λουκούμια καθώς και το πατροπαράδοτο υποβρύχιο, μαστίχα και βανίλια.

Όπως διαβεβαιώνουν τα στελέχη της εταιρίας, τα κριτήρια στην παρασκευή των προϊόντων είναι αυστηρά και εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια ενώ πέρα από τη γευσιγνωσία από ομάδα εξειδικευμένων δοκιμαστών διενεργείται σειρά ποιοτικών ελέγχων.

Πέρα από την εσωτερική κατανάλωση οι εξαγωγές ήταν πάντα πάγιος στόχος της εταιρίας και δυναμικό πεδίο δράσης όπως αποδεικνύεται στη μακρά της ιστορία. «Βασικός μας στόχος είναι η διάδοση του ποιοτικού ελληνικού μελιού επώνυμα σε όλο τον κόσμο και για αυτό συμμετέχουμε δυναμικά στις πιο σημαντικές εκθέσεις, παγκοσμίου ενδιαφέροντος» αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Αλεξάνδρα Πίττα – Χαζάπη, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΗ – ΠΙΤΤΑΣ, που αποτιμά θετικά πρωτοβουλίες όπως το “Go In Crete” της Eurobank. «Πρωτοβουλίες σαν τη συγκεκριμένη της Eurobank και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης είναι αξιέπαινες και βοηθούν εξωστρεφείς ελληνικές εταιρίες όπως η δική μας να έρθουν σε επαφή με δυνητικούς αγοραστές και υποψήφιους πελάτες στο εξωτερικό. Υπήρξαν πολλές σημαντικές επαφές και προσδοκούμε θετικά αποτελέσματα», δηλώνει η κ. Πίττα – Χαζάπη. Η εταιρία στηρίζει χρόνια την ελληνική μελισσοκομία και έτσι το ελληνικό μέλι έχει καταφέρει να γίνει διεθνώς αναγνωρισμένο προϊόν στη σύγχρονη εποχή. Συνεχίζοντας έτσι, και στη σύγχρονη εποχή, τη μακρά παράδοση χιλιετιών στην ελληνική μελισσοκομία, αν αναλογιστεί κανείς ότι για παράδειγμα το μινωικό μέλι εξαγόταν ήδη από τη 2η χιλιετία π.Χ.

KENFOOD: 750 προϊόντα στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό και σε εγκαταστάσεις, η Kenfood εντάχθηκε το 2015 στο δυναμικό της «Μύλοι Λούλη Α.Ε.»

Μαστίχα, μαχλέπι, βανίλια, αφράτες ζύμες, εδέσματα, κρέμες και παγωτά συνθέτουν μια ιδιαίτερα πλούσια γκάμα 750 προϊόντων για την εταιρία Kenfood, την οποία ίδρυσαν, το 1996, δύο αδέλφια, ο Λεωνίδας και ο Παναγιώτης Πιερακέας. Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό και σε εγκαταστάσεις η Kenfood εντάχθηκε το 2015 στο δυναμικό της «Μύλοι Λούλη Α.Ε.», μιας από τις μεγαλύτερες αλευροβιομηχανίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μίας από τις παλαιότερες, συνολικά, στην Ευρώπη. Στόχος της παραμένει η διατήρηση ηγετικής θέσης στις εταιρίες του κλάδου που προσφέρουν στην αγορά μείγματα και πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, προσπαθώντας να παρέχει καινοτόμες και άμεσες λύσεις στους επαγγελματίες του χώρου.

Πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική εταιρία που ανήκει στην «Μύλοι Λούλη Α.Ε.» με μεγάλη εξειδίκευση στην παραγωγή έτοιμων μειγμάτων και πρώτων υλών για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Νούμερο ένα κωδικός σε πωλήσεις έχει αναδειχθεί το Kenfood Τσουρέκι Mix, σε διάφορες version, που κατέκτησε άνετα ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Πέραν όμως της ελληνικής αγοράς η προσοχή της εταιρίας είναι προσανατολισμένη έντονα και στο εξωτερικό, καθώς ανέκαθεν είχε στόχο την ανάπτυξή της μέσω των εξαγωγών. Ήδη δραστηριοποιείται σε Κύπρο, Ρωσία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Σουδάν, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Βοσνία, Αλβανία και Αίγυπτο. Αναφορικά με τη συμμετοχή της εταιρίας στη διοργάνωση “Go in Crete” της Eurobank, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Ιωάννης Λουλουδάκης, τονίζει πως τα τελευταία δύο χρόνια, μέσω της συνεργασίας με τη «Μύλοι Λούλη Α.Ε.» η ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών, που ανέκαθεν αποτελούσε στόχο της εταιρίας, έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη. «Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της εταιρίας σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχει μία από τις παλαιότερες αλευροβιομηχανίες της Ευρώπης, μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ανάγκη στο κομμάτι της επαγγελματικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής» αναφέρει ο κ. Λουλουδάκης. Προσθέτει δε πως η εταιρία προσφέρει καινοτόμες λύσεις και προϊόντα βασισμένα στις διατροφικές ανάγκες κάθε χώρας, ενώ τονίζει πως η επιχείρηση διαθέτει πιστοποιήσεις υγιεινής και ασφάλειας, σύννομες με τις νομοθεσίες όλων των αναπτυγμένων χωρών. «Στόχος, από το “Go In Crete”, είναι η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της εταιρίας και η ενδυνάμωση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που συνεργάτες μας, όπως η Eurobank, στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών εταιριών μέσω δράσεων όπως το “Go In Crete”» εκτιμά ο κ. Λουλουδάκης.

Το “Go” σε αριθμούς



“Go International” Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών. Πρωτοβουλία της Eurobank που ξεκίνησε το 2009 για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τη στήριξη ελλήνων εξαγωγέων.

Επτά επιτυχημένες αποστολές

Ρουμανία 2010

Κύπρος 2011

Σερβία 2011

Ρουμανία 2012

Ρωσία 2013

Αθήνα 2016

Κρήτη 2017

630 ελληνικές επιχειρήσεις

935 αγοραστές του εξωτερικού

Περισσότερες από 10.000 Β2Β συναντήσεις