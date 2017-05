Ο Ερντογάν απαντά στην μη έκδοση των “8” με αποκλεισμό του Καστελόριζου

Η Τουρκία με την συγκεκριμένη NAVTEX, η οποία αφορά ανθυποβρυχιακή δραστηριότητα πλοίου του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, αναμένεται να αποκλείσει το Καστελόριζο για 4 ώρες τα ξημερώματα.

Η NAVTEX:

ZCZC FA25 ANTALYA TURK RADIO

ZCZC

041452 UTC MAY 17

TURNHOS N/W: 457/17

MEDITERRANEAN SEA

TURKISH WARSHIP TOW UNDERWATER DEVICE ON 05 MAY 17 FROM 0001Z TO 0400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY.

36 10.00 N – 029 50.00 E

35 50.00 N – 029 50.00 E

35 50.00 N – 029 20.00 E

36 14.70 N – 029 20.00 E

1NM BERTH REQUSTED

Ασκήσεις και στην κυπριακή ΑΟΖ



Ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα οικόπεδα ένα, έξι και επτά, στην κυπριακή AOΖ, πραγματοποιεί σήμερα και αύριο η Τουρκία, η οποία εξέδωσε παράνομες Navtex. Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Barbaros συνεχίζει τις παράνομες έρευνες του για έκτη ημέρα ανοικτά της Καρπασίας μέχρι και την Αμμόχωστο.

Από σήμερα στην κυπριακή ΑΟΖ πραγματοποιεί για την Κυπριακή Δημοκρατία σεισμογραφικές έρευνες το υπερσύγχρονο ερευνητικό πλοίο Ramform Hyperion.

Όπως αναφέρει το ΡΙΚ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου, επέδωσε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, στην οποία παρατίθενται όλες οι πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, οι οποίες σχετίζονται με παραβιάσεις της ΑΟΖ, παράνομες έρευνες και απειλές.

Εξάλλου, οι τουρκικές παρεμβολές στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατάσταση στην Τουρκία συζητήθηκαν σε συνάντηση του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη με τα μέλη του συμβουλίου γεωστρατηγικών μελετών. Επίσης, συζητήθηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.