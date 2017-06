Ο σύγχρονος κόσμος του επιχειρείν: Ώρα να πετάξεις στα... σύννεφα!

Ο σύγχρονος καταναλωτής είναι ενήμερος, επιλεκτικός και απαιτητικός. Ανταμείβει με την προτίμηση και την εμπιστοσύνη του τις επιχειρήσεις που φροντίζουν να καλύπτουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις ανάγκες του. Γι’ αυτό τον λόγο, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε έναν τομέα που έχει πια αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα για την εύρυθμη λειτουργία και εξέλιξή τους: στην εξυπηρέτηση πελατών.

Σε αυτό ακριβώς έχουν για σύμμαχό τους την τεχνολογία, με τη Vodafone να έρχεται σαν... από μηχανής θεός να προσφέρει λύσεις σε κάθε επιχειρηματία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Με την υπηρεσία Vodafone One Net oι πελάτες μιας επιχείρησης εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, καθώς οι κλήσεις τους δρομολογούνται στον κατάλληλο άνθρωπο, ακόμα και όταν δεν βρίσκεται στο γραφείο. Το μεγάλο μυστικό πίσω από αυτή την καινοτομία είναι ένα: το cloud.

Οι υπηρεσίες προηγμένου τηλεφωνικού κέντρου αλλάζουν τα δεδομένα σε ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καθώς τώρα οι πελάτες γλιτώνουν χρόνο, αφού μέσω ενός ηχογραφημένου μηνύματος μπορούν να επιλέξουν άμεσα και γρήγορα το τμήμα με το οποίο θέλουν να συνδεθούν, χωρίς καμία αναμονή. Αυτό φυσικά βελτιώνει και την ποιότητα δουλειάς των υπαλλήλων, αφού χωρίς καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση πελατών μειώνεται και η ζημία για την επιχείρηση.

Μέσω του Vodafone One Net o καθένας μπορεί να αποκτήσει ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρo με χαμηλό μηνιαίο πάγιο, χωρίς αρχική επένδυση και κόστος συντήρησης εξοπλισμού μιας και βρίσκεται στο cloud. Παράλληλα, έχει στη διάθεσή του τον Προσωπικό Σύμβουλο της Vodafone που θα είναι πάντα δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσει και να προτείνει καίριες λύσεις.

Σε ένα σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, η καινοτόμος υπηρεσία Vodafone One Net της Vodafone σε βοηθά να φτάσεις την παραγωγικότητα της επιχείρησής σου στα... σύννεφα, ενώ παράλληλα σου "λύνει" τα χέρια ώστε να εστιάσεις σε θέματα που θα πάνε την επιχείρησή σου μπροστά. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που έβαλαν στην καθημερινότητά τους το Vodafone One Net είναι και η GSS International που είδε τα πράγματα να αλλάζουν προς το καλύτερο. Δεν έχεις παρά να γίνεις Ready Business και να βελτιώσεις μέσα από ασφαλείς IT λύσεις την ευελιξία, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα της επιχείρησής σου.