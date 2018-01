Κλίμα πολέμου στήνει η Τουρκία στα Ίμια – Περικύκλωσαν την βραχονησίδα και δεν αφήνουν Ελληνικά πλοία να πλησιάσουν

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Τουρκικό πρακτορείο DHA, η δύναμη αυτή δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την περιοχή, ανεβάζοντας έτσι το «θερμόμετρο» για ακόμη μια φορά.

Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, οι δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί απαγόρευσαν σε ελληνικό πλοίο να πλησιάσει την βραχονησίδα.

Όπως αναφέρεται τουρκικά και ελληνικά πλοία πλησίασαν μόλις στο μισό μίλι μεταξύ τους.

Την ίδια στιγμή την έκδοση των Τούρκων αξιωματικών από τις Ελληνικές αρχές περιμένει η Άγκυρα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας.

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας μετά την αναστολή του ασύλου που είχε δοθεί σε έναν από τους αξιωματικούς.

Ο Μπεκίρ Μποζντάγκ μάλιστα έκανε την δήλωσε αυτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου, που σημαίνει ότι η θέση αυτή είναι και θέση της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται πως άσχετα με την χορήγηση ασύλου, ο Άρειος Πάγος έχει αποφασίσει να μην εκδοθεί στην Τουρκία κανείς από τους 8 αξιωματικούς.

Turkey expects extradition of 8 ex-officers from Greece ‘as soon as possible’: Turkish Deputy PM https://t.co/AQgfDZS2MG pic.twitter.com/Z7Z8JbhYv4

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 8 Ιανουαρίου 2018