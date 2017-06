Αγγλία - Εκλογές: Στα... μανταλάκια η Μέι! Τα βρετανικά πρωτοσέλιδα [pics]

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι έχασε το στοίχημα που έβαλε προκηρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές: ζητώντας μία «καθαρή εντολή« για να διαπραγματευθεί την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, φαίνεται να χάνει την απόλυτη πλειοψηφία που διέθετε στο βρετανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μετά τον κλείσιμο των εκλογικών κέντρων.

Οι Τόρις εξασφαλίζουν 314 έδρες, έναντι 330 στην απερχόμενη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ οι Εργατικοί του Τζέρεμι Κόρμπιν εξασφαλίζουν 266 έδρες, ενισχύοντας την κοινοβουλευτική τους δύναμη κατά 32 έδρες, σύμφωνα με την εκτίμηση Ipsos-MORI.

Η ανακοίνωση των πρώτων exit polls ήταν αρκετή για να κυκλοφορήσουν οι πρώτες εκδόσεις των βρετανικών εφημερίδων.

Ένα από τα πρώτα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων που κυκλοφόρησαν στα social media, ήταν αυτό του Guardian, που κάνει κάνει λόγο για σοκ.

GUARDIAN: Exit poll shock for May #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/5bsMShnJJj

Από την πλευρά της, η εφημερίδα The Times, κάνει λόγο για... τζογάρισμα της Τερέζα Μέι, με την βρετανίδα πρωθυπουργό να χάνει το στοίχημα.

Κι αυτό διότι η Μέι αρχικά δεν χρειαζόταν να προκηρύξει εκλογές. Επρόκειτο για μια πρόωρη εκλογική διαδικασία, που αποφασίστηκε επειδή εκείνη την περίοδο οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα 26 μονάδων στους Συντηρητικούς.

Η Μέι, λοιπόν, πίστεψε πως η αυτοδυναμία θα είναι... παιχνιδάκι, όμως όπως όλα δείχνουν κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε.

Δείτε το πρωτοσέλιδο

Λιτός και... κατανοητός ο τίτλος του πρωτοσέλιδου της Daily Mirror

Για σοκ της Μέι κάνει λόγο και η Daily Telegraph

TELEGRAPH: Shock for May as exit polls point to hung parliament #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/g6KVetBDDa

"Η Βρετανία στην κόψη του ξυραφιού" αναφέρει η Daily Mail

Για τζογάρισμα που γύρισε... μπούμερανγκ κάνουν λόγο οι Financial Times

Just published: front page of the Financial Times 2nd edition for June 9https://t.co/rQ8rN8t7nA pic.twitter.com/fTQWSN9et6