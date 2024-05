British Airways: Απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος στις Βερμούδες – «Ακυρώστε την απογείωση»

Μία αναπάντεχη περιπέτεια έζησαν το προσωπικό και οι επιβάτες του αεροσκάφους της British Airways το οποίο ακύρωσε την απογείωσή του από τις Βερμούδες με προορισμό το Λονδίνο μετά από απειλή για…βόμβα!

Σχεδόν 200 επιβάτες της British Airways στο νησί των Βερμούδων στον Ατλαντικό, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τον διάδρομο προσγείωσης την Κυριακή του Πάσχα (05.05.2024), όταν έλαβαν στο αεροδρόμιο μήνυμα με απειλή για βόμβα. Το Boeing 777 είχε πάρει άδεια να απογειωθεί με προορισμό το Λονδίνο.

«Speedbird 18B ακυρώστε την άδεια απογείωσης, ακυρώστε την άδεια απογείωσης. Λάβαμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με μια απειλή για βόμβα», ανέφερε ο ένας ελεγκτής κατά την καταγραφή των επικοινωνιών μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών.

Η ειδοποίηση για την τοποθέτηση της βόμβας έφτασε στο γραφείο υπηρεσίας του αεροδρομίου μέσω email. Το αεροσκάφος θα μετέφερε συγκεκριμένα 197 επιβάτες, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν να απομακρυνθούν από τον διάδρομο προσγείωσης, ενώ παρέμειναν οι πιλότοι για να σκεφτούν πώς να αντιμετωπίσουν την απειλή.

British Airways Boeing 777 Flight 158 Bomb Threat.

Speedbird 18 Bravo From Bermuda To London Heathrow.

Speedbird is the Air Traffic Control Radio Call Sign For British Airways.

Here are 2 short video’s, Part 1 and Part 2 from Air Traffic Control of the actual drama. pic.twitter.com/L3H1evCUN5