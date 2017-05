Αναστάτωση στο Λονδίνο! Συναγερμός και αποκλεισμός σιδηροδρομικού σταθμού! [vid, pic]

«Και οι γραμμές που περνούν από τον (σταθμό) Χάι Ουίκομ έχουν αποκλειστεί λόγω του ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών χειρίζονται ένα συμβάν», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η εταιρεία Chiltern Railways.

Σύμφωνα με την mirror.co.uk, ένας άνδρας είχε ύποπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα δέκα πάνοπλοι αστυνομικοί να μπουν στον συρμό του τραίνου για να τον ελέγξουν. Το ίδιο μέσο αναφέρει πως δύο ακόμη άνδρες ελέγθηκαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι αστυνομικοί έδιναν ρητές εντολές στους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή, με τον αποκλεισμό να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Δεν έγινε καμία σύλληψη και ευτυχώς κανένας δεν κινδύνεψε.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενταθεί στη Βρετανία μετά την επίθεση βομβιστή-καμικάζι στο Μάντσεστερ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους. Μετά την ενέργεια αυτή η βρετανική αστυνομία ανέπτυξε αστυνομικούς που φέρουν όπλα μέσα σε τρένα για πρώτη φορά.

Δείτε τις εικόνες από τον αποκλεισμένο σταθμό

Video from the scene at High #Wycombe railway station. pic.twitter.com/JPY4QINEFm

#BREAKING: High #Wycombe train station evacuated as police ask people to 'move away as far as possible'. pic.twitter.com/57AC2n2HRY