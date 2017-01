Αυτή είναι η δικαστής που `μπλόκαρε` τον `διωγμό` του Τραμπ! Αναβρασμός στις ΗΠΑ

Ονομάζεται Ann Donelly, είναι πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου της ανατολικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης και από το βράδυ του Σαββάτου έχει βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Ο λόγος απλός: Με μία της απόφαση, κατάφερε να "μπλοκάρει" το διάταγμα... έκτρωμα του Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο απαγόρευσε για 90 ημέρες την έκδοση βίζας για τους πολίτες επτά χωρών (σ.σ. Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν και Υεμένη).

"Απλά έκανε την δουλειά της", θα πει κανείς και θα έχει δίκιο. Απλώς μερικές φορές το να κάνεις την δουλειά σου, ειδικά στον τομέα της Δικαιοσύνης και ειδικά όταν γνωρίζεις πως πράττοντάς το αυτό θα "ακυρώσεις" ένα από τα πρώτα διατάγματα του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, θέλει αρκετή... ποσότητα θάρρους και ακεραιότητας.

Η "διαταγή" Τραμπ και η απόφαση της Donelly

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, με το προεδρικό του διάταγμα, που έχει ως στόχο να εμποδίσει την είσοδο στο αμερικανικό έδαφος "ριζοσπαστών ισλαμιστών τρομοκρατών", απαγόρευσε την είσοδο -κυρίως- μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, ενώ επίσης ανέστειλε για 120 ημέρες το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων στις ΗΠΑ.

Το δικαστήριο του Μπρούκλιν, με απόφαση της Donelly έκρινε παράνομο το διάταγμα, αναφέροντας συγκεκριμένα: "Ενισχύοντας την εντολή του κυρίου Τραμπ με το να στέλνουμε ταξιδιώτες πίσω στο σπίτι τους, θα τους προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη".

Εδώ να σημειώσουμε πως με το διάταγμα του Τραμπ, ακόμη και οι κάτοχοι πράσινης κάρτας, ενός εγγράφου που τους καθιστά νόμιμους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα πρέπει να υποβληθούν σε επιπρόσθετους ελέγχους πριν να μπορούν να επιστρέφουν στις ΗΠΑ!

Ενώ επίσης η απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ισχύει και για τα πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών, όπως αναφέρει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) το οποίο εστάλη σε αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο χθες Σάββατο.

Δείτε την απόφαση του δικαστηρίου

