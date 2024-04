ΗΠΑ: Καθηγητής έδειρε μαθητή στο Λας Βέγκας επειδή τον είπε «νέγρο»

Σοκ προκαλεί το βίντεο με έναν 27χρονο καθηγητή που γρονθοκοπεί άγρια μαθητή του επειδή τον χαρακτήρισε με τον ρατσιστικό όρο «νέγρος», στο Λας Βέγκας.

Ένας μαθητής στο Valley High School του Λας Βέγκας αποκάλεσε «νέγρο» τον αναπληρωτή καθηγητή, Ρεκουόν Σμιθ, την περασμένη Τρίτη (23.04.2024). Ο χαρακτηρισμός ήταν και αυτό που προκάλεσε την έκρηξη του 27χρονου με αποτέλεσμα να επιτεθεί με μανία στον μαθητή του για να τον τραυματίσει. Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού είδαν το φως της δημοσιότητας από μάρτυρες που βρίσκονταν ενώπιων του συμβάντος.

Μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του εκπαιδευτικού και του μαθητή με τις τοπικές αρχές να επιβεβαιώνουν ότι ο αναπληρωτής καθηγητής απομακρύνθηκε από τη θέση του και πλέον του απαγορεύτηκε να διδάσκει στην περιοχή.

Ο μαθητής νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο και αναρρώνει μετά την επίθεση που δέχθηκε.

🚨BREAKING: Shocking video obtained by @News3LV shows a fistfight between a student and a long-term substitute teacher at a Las Vegas high school. pic.twitter.com/uRkODS3yzn