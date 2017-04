Αυτή η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ σχολιάστηκε περισσότερο από όλες

Η πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έκατσε με για 45 λεπτά μαζί με κορίτσια ηλικίας 12 έως 17 χρονών ενώ τους έδωσε και από ένα Πασχαλινό καλάθι. Πρόκειται για κορίτσια τα οποία απομακρύνθηκαν από τις οικογένειες τους για την δική τους ασφάλεια.

Και ενώ θα μπορούσε η συγκεκριμένη επίσκεψη να εξελιχθεί σε δυνατό χαρτί για την δημοτικότητα της Μελάνια Τραμπ, το σύνολο που επέλεξε να φορέσει σχολιάστηκε αρνητικά από τα ΜΜΕ.

I had a wonderful time visiting @HomeSafeFla today! The young ladies I spoke with hold so much promise for the future. pic.twitter.com/3W5i2Xpo5m

Και αυτό γιατί η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, επέλεξε για την περίσταση ένα θεόστενο λευκό παντελόνι, το οποίο διαφάνιζε στα οπίσθια.

Το λευκό παντελόνι συνδύασε με ένα χακί πουκάμισο και... ασημένια πέδιλα αξίας 1.000 δολαρίων. Και τα συγκεκριμένα πέδιλα, τα οποία είναι υπέρλαμπρα κυριολεκτικά, είναι ο άλλος λόγος που η συγκεκριμένη εμφάνιση σχολιάστηκε αρνητικά, μιας και το ποσό είναι υπέρογκο και το παπούτσι ακατάλληλο για την περίσταση.

Today we were excited to have @FLOTUS visit our girls group home in Lake Worth.Thank you for taking the time to listen & talk with the girls pic.twitter.com/v0OqECxqDa