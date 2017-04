Αυτός είναι ο άνδρας που έδωσε το επίθετό του στη Μέρκελ [pic]

Δεν είναι πως δεν την αναγνωρίζει κανείς. Η Άνγκελα Μέρκελ δεν έχει αλλάξει πολύ από το 1975 όταν τραβήχτηκε η παρακάτω φωτογραφία. Τη δείχνει σε ένα… δάσος, αγκαζέ με τον πρώτο της σύζυγο. Τον άνθρωπο που της έδωσε το επώνυμό του.

Η καγκελάριος της Γερμανίας γεννήθηκε Άνγκελα Κάσνερ. Αλλά όταν το 1977, σε ηλικία 23 ετών, παντρεύτηκε τον Ούρλιχ Μέρκελ, πήρε το επώνυμό του. Και το κράτησε ακόμη και όταν πήραν διαζύγιο το 1982. Και δεν το άλλαξε ούτε όταν παντρεύτηκε τον Γιοακίμ Σάουερ, τον άνδρα με τον οποίο παραμένει ακόμη παντρεμένη.

Η φωτογραφία ανέβηκε τον περασμένο Μάρτιο στο reddit και κάνει τον… κύκλο της μέσω του twitter.

IMAGE: Angela Merkel with her first husband in 1975 pic.twitter.com/S2BcyzCQgQ