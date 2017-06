`Είδατε τον Σαλμάν Αμπέντι;`: Νέες φωτογραφίες του δράστη της επίθεσης στο Μάντσεστερ

Στις νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Μάντσεστερ, φαίνεται ο 22χρονος τρομοκράτης να περπατά στους δρόμους του Rusholme. Δεν είναι σαφές πότε έχουν τραβηχτεί οι φωτογραφίες, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή ανάμεσα στις 18 και τις 22 Μαΐου, αφού ο Αμπέντι έλειπε από τη Βρετανία από τις 15 Απριλίου έως τις 18 Μαΐου όταν και επέστρεψε.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις νέες φωτογραφίες με την ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποιος που να της δώσει την παραμικρή πληροφορία για τις κινήσεις του δράστη της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης λίγα λεπτά αφού είχε τελειώσει η συναυλία της Αριάνα Γκράντε.

Ο καμικάζι που σκόρπισε το θάνατο στο Μάντσεστερ φορά τζιν, μπουφάν και σε άλλες φωτογραφίες σέρνει τη μπλε βαλίτσα μυστήριο και σε άλλες έχει το μπουφάν του στα χέρια. Στην πλάτη του έχει και ένα σακίδιο πλάτης.

Στόχος όχι μόνο να βρουν που πήγε και με ποιους συναντήθηκε πριν από το μακελειό της 22ας Μαΐου αλλά και να βρεθεί η μυστηριώδης μπλε βαλίτσα που τόσο σε αυτές όσο και σε προηγούμενες φωτογραφίες έχει μαζί του ο δράστης και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, τι έχει μέσα!

Latest update - Anyone with information should call the Anti-Terrorist Hotline in confidence on 0800 789321. pic.twitter.com/Tde39GyAmJ