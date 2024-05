Τουρκία: Βίντεο με αεροπλάνο Boeing 767 να κάνει αναγκαστική προσγείωση με την άτρακτο στην Κωνσταντινούπολη

Παραλίγο τραγωδία στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη. Κάμερες ασφαλείας στο αεροδρόμιο καταγράφουν την προσγείωση του Boeing 767. Το αεροπλάνο έπιασε φωτιά, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες…

Το αεροπλάνο τύπου Boeing 767 πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη, με τις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας να κάνουν από την Τουρκία το γύρο του κόσμου. Η άτρακτος ακουμπάει στο έδαφος και εκδηλώνεται φωτιά που αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Όπως ανακοινώθηκε δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα το Boeing το οποίο μετέφερε φορτία, εξέπεμψε σήμα κινδύνου σήμερα το πρωί κάνοντας αναφορά για πρόβλημα με το σύστημα προσγείωσης. Αμέσως στο σημείο βρέθηκε η πυροσβεστική Υπηρεσία και ομάδες διάσωσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την άτρακτο και ακινητοποιήθηκε. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα, βγήκαν λίγο αργότερα με ασφάλεια χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

A Boeing 767 cargo plane crash-landed at Istanbul airport with a loose landing gear



The plane belonging to the American postal company Fedex was on a flight from Paris. It landed only at the second attempt and “pecked” its nose into the runway. There were no casualties. pic.twitter.com/d1OsgUrxVq