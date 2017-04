Εξαφανίστηκε από τα ραντάρ αεροπλάνο με 39 επιβάτες

Αγωνία κυριαρχεί στην Κούβα, καθώς αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν 39 επιβάτες χάθηκε από τα ραντάρ και εκφράζονται φόβοι ότι έχει συντριβεί.

Τα τοπικά Μέσα μεταδίδουν ότι πρόκειται για αεροπλάνο τύπου Antonov-26 στο οποίο επέβαιναν μέχρι και 36 άνθρωποι και χάθηκε από τα ραντάρ το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα) ενώ πετούσε πάνω από την Κούβα. Το αεροσκάφος ανήκε στις τοπικές αεροπορικές εταιρείες Aerograviota με έδρα την Αβάνα.

We’re following reports of a crash of an Aerogaviota An-26 in Cuba, however it does not appear we have data for this flight.