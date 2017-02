`Εξολοθρευτής` όνομα και πράγμα! Ο Σβαρτζενέγκερ `διαλύει` τον Τραμπ! [vid]

Ας μείνουμε λίγο στο γεγονός πως ο -εκλεγμένος- πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, χρησιμοποιεί το δημόσιο βήμα που του δίνεται για να μιλήσει για τις... τηλεθεάσεις. Ναι, τις τηλεθεάσεις της τηλεόρασης.

Οι ρόλοι που... μπερδεύουν

Και συγκεκριμένα του reality show "The Apprentice", του οποίου είχε την παρουσίαση μέχρι που αποφάσισε να γίνει ο 45ος Πρόεδρος της χώρας. Την εκπομπή, δηλαδή, στην οποία ήταν "ο επιχειρηματίας" και οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν να "επιβιώσουν" στον κόσμο των επιχειρήσεών του. Σε κάθε αποχώρηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε στον... κομμένο: "You're fired"! Δηλαδή "απολύεσαι"!

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αποφάσισε να επιτεθεί δημόσια στον αντικαταστάτη του στην παρουσίαση της εκπομπής και αστέρα του Χόλυγουντ, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα... φιλικός απέναντί του.

Είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ: "Όταν έθεσα υποψηφιότητα για Πρόεδρος, έπρεπε να φύγω από την εκπομπή. Τότε ήξερα με σιγουριά πως θα το έκανα. Και προσέλαβαν έναν μεγάλο, μεγάλο κινηματογραφικό αστέρα, τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, να πάρει τη θέση μου. Και όλοι ξέρουμε πώς κατέληξε αυτό. Τα νούμερα έπεσαν στα τάρταρα. Ήταν μια ολική καταστροφή. Και ο Mark (σ.σ. αναφέρεται στον παραγωγό, Mark Burnett) δεν θα στοιχηματίσει εναντίον του Τραμπ ποτέ, ποτέ ξανά. Και θέλω απλά να προσευχηθούμε για τον Άρνολντ αν μπορούμε για αυτά τα νούμερα, εντάξει;", με την ειρωνεία και τα γέλια να μην σταματούν.

Ο ηθοποιός, από την πλευρά του, είχε την απάντησή του, με την οποία "εξολόθρευσε" τον Τραμπ! Συγκεκριμένα είπε: "Έι, Ντόναλντ, έχω μια πολύ καλή ιδέα! Γιατί δεν αλλάζουμε δουλειές; Εσύ παίρνεις την τηλεόραση, επειδή είσαι τόσο ειδικός στις τηλεθεάσεις. Κι εγώ παίρνω τη δουλειά σου. Ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κοιμηθούν ήρεμοι ξανά. Ε;".

Και όλοι εμείς μένουμε με την διαπίστωση πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά για την τηλεόραση και ο κινηματογραφικός αστέρας μιλά για τα προβλήματα των Αμερικανών... Κάτι πάει λάθος (;)

Εδώ να σημειώσουμε πως μετά από αυτή τη δημόσια κόντρα, το Russia Today δημιούργησε μια ψηφοφορία στο Twitter, στην οποία ρωτά τους χρήστες ποιόν από τους δύο θα προτιμούσαν για Πρόεδρο των ΗΠΑ!

Για την ιστορία, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ προηγούνταν με ποσοστό 51%!

