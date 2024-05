Νέα Υόρκη: Η στιγμή που αστυνομικοί σκαρφαλώνουν 54 ορόφους για να σώσουν γυναίκα που κρέμεται από ουρανοξύστη

Μία ηρωική διάσωση σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη στις 1 Μαΐου 2024, όταν αστυνομικοί ανέβηκαν στον 54ο όροφο ουρανοξύστη προκειμένου να σώσουν μία γυναίκα που κρεμόταν από την έξω μεριά του κτιρίου.

Οι ήρωες αστυνομικοί βγήκαν από την εξωτερική πλευρά του προστατευτικού τζαμιού καθώς στη γωνία, ανάμεσα στα δύο τζάμια, κρεμόταν μια «ταραγμένη γυναίκα», όπως περιγράφουν τα τοπικά μέσα. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Αφού την έσωσαν, την μετέφεραν σε ασφαλές μέρος ενώ μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές εάν ήθελε να αυτοκτονήσει ή πώς βρέθηκε εκεί.

Την στιγμή της διάσωσης κατέγραψε κάμερα που ήταν τοποθετημένη στη στολή ενός αστυνομικού.

When the public needs help, they call the police. When the police need help, they call ESU. @NYPDSpecialops ESU detectives recently saved a distraught woman on a rooftop 54-stories up using their rope rescue skills.



Watch the body-worn-camera footage of the rescue⬇️ pic.twitter.com/mQrg5o3M8M