Ellen DeGeneres: Απάντησε στον Τραμπ με το Finding Dory! [vid]

Μιλώντας στην εκπομπή της για την απαγόρευση εισόδου πολιτών από 7 μουσουλμανικές χώρες στις ΗΠΑ που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ellen DeGeneres υπογράμμισε την ειρωνία, αναφέροντας το μήνυμα που κηρύσσει η ταινία.

Η Dory, όπως εξήγησε, είναι από την Αυστραλία και σε αποστολή να εντοπίσει τους γονείς της που βρίσκονται στην Αμερική. "Δεν ξέρω τι θρησκεία είναι, αλλά ο μπαμπάς της ακούγεται λίγο εβραίος. Δεν έχει σημασία", είπε η DeGeneres πριν εξηγήσει ότι η Dory και οι φίλοι της αποκλείονται από την επανείσοδο από ένα μεγάλο τείχος.

"Πρέπει όλοι να περάσουν πάνω από το τείχος και δεν θα το πιστέψετε αλλά το τείχος δεν μπορεί τελικά να τους κρατήσει απ' έξω". Αφού πέρασαν, η Dory επιστρατεύει και άλλους στην έρευνα, "ζώα που δεν την χρειάζονται. Τα ζώα δεν έχουν τίποτα κοινό μαζί της. Τη βοηθούν παρά το γεγονός ότι έχουν εντελώς διαφορετικά χρώματα. Γιατί αυτό κάνεις όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη. Τους βοηθάς". Η Dory, όπως κατέληξε η παρουσιάστρια, δεν μπορεί να εμποδιστεί από φυσικά εμπόδια ούτε από διακρίσεις.

Odd that Trump is watching Finding Dory today, a movie about reuniting with family when he's preventing it in real life.