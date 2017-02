Έπιασε φωτιά η Όπερα του Κουβέιτ, τρεις μήνες μετά τα εγκαίνια [pics, vids]

Το κτήριο που κόστισε 770 εκατομμύρια δολάρια, τυλίχτηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στη στέγη από τιτάνιο, σύμφωνα με την πυροσβεστική της χώρας. Τα τοπικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

NEW OPERA HOUSE IN KUWAIT CATCHES FIRE - https://t.co/j34mUFhFjj pic.twitter.com/U0VNR4qFX5

Η όπερα του Κουβέιτ βρίσκεται στο πολιτιστικό κέντρο του Σεΐχη Τζαμπέρ Αλ Αχμάντ, έχασε αρκετά κομμάτια από τη στέγη της, όμως δεν είναι γνωστό αν γι αυτό ευθύνεται η φωτιά ή οι εργασίες συντήρησης.

Fire erupts in Kuwait’s new Opera House only three months after its opening.https://t.co/hpqWXwWiOo pic.twitter.com/yU95epszVG