Επιτέλους! Πούτιν – Τραμπ: Η πρώτη τους φορά! [pics, vids]

Έγινε στο Αμβούργο όπου βρίσκονται και οι δυο για τη Σύνοδο της G20. Και την πρώτη τους φωτογραφία (όχι επίσημη) την "έδωσε" στη δημοσιότητα η… Μέρκελ, αφού το ενσταντανέ ανέβηκε στη σελίδα της γερμανικής κυβέρνησης στο Facebook.

Υπό το βλέμμα του προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, Τραμπ και Πούτιν αντάλλαξαν την πρώτη τους χειραψία και τα πρώτα τους… χαμόγελα!

Just in: first images of Trump and Putin meeting, via the official German cabinet Facebook page pic.twitter.com/zTVYfkYZzo