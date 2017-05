Έρευνες της αστυνομίας σε κτίριο στο Ουίγκαν για την επίθεση στο Μάντσεστερ

Ο Wigantoday—ο ιστότοπος της τοπικής εφημερίδας Wigan Post—ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο εικονίζεται η άφιξη ενός ημιφορτηγού με πυροτεχνουργούς της αστυνομίας σε ένα ακίνητο στο Ουίγκαν, περίπου 27 χλμ. δυτικά του Μάντσεστερ.

«Ερευνούμε αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο στην Οδό Σπρίνγκφιλντ στο Ουίγκαν εν σχέσει με την επίθεση της περασμένης Δευτέρας στο Μάντσεστερ Αρένα», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης και των περιχώρων της σε ανακοίνωσή της.

«Έχει επιβληθεί αποκλεισμός στο σημείο και ζητάμε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Bomb squad arriving in Wigan just moments ago pic.twitter.com/bJEyZqMKJ1

Cordons and closures in place on Springfield Street in #Wigan as bomb disposal unit on site. #ManchesterAttack pic.twitter.com/zNC5Ogr8Cj