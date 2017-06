`Ετοιμάζεται` ο Πενς για… δίωξη! Προσέλαβε δικηγόρο

Και όχι όποιον κι όποιον δικηγόρο αλλά κάποιον με πείρα στην υπεράσπιση κυβερνητικών στελεχών σε μεγάλες δίκες. Στόχος φυσικά να τον βοηθήσει και κυρίως να τον προστατεύσει από τις έρευνες για τη σχέση της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ με τη Ρωσία.

Ο Πενς επέλεξε ως συνήγορό του τον Ρίτσαρντ Κόλεν, πρόεδρο της δικηγορικής εταιρείας McGuireWoods και πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα των ΗΠΑ με μακροχρόνια συνεργασία με τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, τον οποίο απέλυσε ο Τραμπ στις 9 Μαΐου. Μεταξύ των πελατών του Κόλεν είναι και ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, και ο Τομ Ντιλέι, Ρεπουμπλικανός από το Τέξας και πρώην επικεφαλής της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η πρόσληψη του Κόλεν έγινε γνωστή αρχικά από την εφημερίδα Washington Post. Όπως και το ότι ο Τραμπ έμπαινε σιγά σιγά στο επίκεντρο της έρευνας. Μια είδηση που, φυσικά, τον έκανε… "μπαρούτι" και αποφάσισε να εκφράσει το θυμό του μέσω twitter!

Πρώτα, μίλησε για ψεύτικη κατηγορία, χωρίς αποδείξεις. «Επινόησαν μια ψεύτικη ιστορία για συνέργεια με τους Ρώσους, βρήκαν μηδέν αποδείξεις, έτσι τώρα λένε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης στην ψεύτικη ιστορία. Ωραία» ήταν το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου. Και ακολούθησε το: «Γίνεστε μάρτυρες του μεγαλύτερου κυνηγίου μαγισσών στην αμερικανική πολιτική ιστορία, από κάποιους πολύ κακούς ανθρώπους».

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

Τα επόμενα, είχαν να κάνουν κυρίως με τη Χίλαρι Κλίντον, η οποία (κατά τον Τραμπ) πρέπει να διωχθεί κι όχι εκείνος. Έγραψε σε σειρά από tweets: «Γιατί οι σχέσεις της οικογένειας της Χίλαρι Κλίντον και των Δημοκρατών με τη Ρωσία δεν ερευνώνται αλλά οι δικές μου μη-συμφωνίες ερευνώνται; Η διεφθαρμένη Χίλαρι κατέστρεψε κινητά με σφυρί, ξέπλυνε emails, και έβαλε τον άντρα της θα συναντηθεί με τη γενική εισαγγελέα μέρες πριν την απαλλάξουν και μιλούν για παρακώλυση;».

Why is that Hillary Clintons family and Dems dealings with Russia are not looked at, but my non-dealings are? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

Crooked H destroyed phones w/ hammer, 'bleached' emails, & had husband meet w/AG days before she was cleared- & they talk about obstruction? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

Το θέμα ανακίνησε η Washington Post, σύμφωνα με την οποία η έρευνα του ανεξάρτητου ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ για το ρόλο της Ρωσίας στις εκλογές του 2016 μετατοπίζεται πλέον στο ενδεχόμενο παρακώλυσης της δικαιοσύνης από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το αρχικό αντικείμενο της έρευνας του Μιούλερ ήταν η διερεύνηση πιθανής εμπλοκής της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ, το 2016. Τώρα, ζήτησε να καταθέσουν τρεις πρώην και εν ενεργεία αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την διεύρυνση της έρευνας, αναφορικά με το αδίκημα της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Η τελευταία εξέλιξη, γνωστοποιήθηκε από έναν αξιωματούχο ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών και είδε το φως της δημοσιότητας την ίδια εβδομάδα που ο φίλος του Τραμπ Κρις Ράντι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόλυσης του Μιούλερ από τον πρόεδρο. Ο ανεξάρτητος ανακριτής που έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες, προσελήφθη από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ηγηθεί της έρευνας για το ενδεχόμενο συνωμοσίας μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και της Ρωσίας, μετά την αποπομπή του πρώην διευθυντή της CIA Τζέιμς Κόμει.

Σε μία ουσιαστική λεπτομέρεια, τον Μιούλερ διόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ροντ Ρόζενσταϊν, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς έχει αυτοεξαιρεθεί από την διεξαγωγή της έρευνας αυτής, μετά το ζήτημα που έχει προκύψει γύρω από ενδεχόμενες δικές του επαφές με Ρώσους αξιωματούχους στην περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας του 2016.

Ο ανεξάρτητος ανακριτής από την πλευρά του θέλει ν' ανακρίνει τον Νταν Κόουτς, Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, τον ναύαρχο Μάικλ Ρότζερς, που ηγείται της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), αλλά και τον Ρίτσαρντ Λέντγκετ πρώην αναπληρωτή διευθυντή της NSA.

Οι παραπάνω αξιωματούχοι δεν είχαν καμία σχέση με την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσφατες αναφορές έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ενδεχόμενο ρόλο τους στην προσπάθεια του Τραμπ να πείσει τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ να τερματίσει έρευνα του FBI. Η έρευνα αυτή είχε ως αντικείμενο πιθανές σχέσεις του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Φλιν με Ρώσους αξιωματούχους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο ο Κόουτς, όσο κι ο Ρότζερς αρνήθηκαν ν' απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το ζήτημα αυτό ενώπιον του Κογκρέσου. Σύμφωνα με αξιωματούχο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, το γραφείο του Μιούλερ ζήτησε από την NSA οποιαδήποτε έγγραφα ή σημειώσεις διαθέτει σχετικά με ενδεχόμενες επαφές και επικοινωνίες της υπηρεσίας με τον Λευκό Οίκο στο πλαίσιο της έρευνας για την Ρωσία.

Από τον διορισμό του Ρόμπερτ Μιούλερ τον προηγούμενο μήνα έγινε φανερό ότι θα διερευνήσει τις ενέργειες του Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να εξεταστεί από τους ανθρώπους της ομάδας του ανεξάρτητου ανακριτή.

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται γνωστό από ανθρώπους του Τραμπ, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απόλυσης του Μιούλερ. Ωστόσο, εάν ο πρόεδρος τελεί υπό έρευνα για παρακώλυση του έργου της δικαιοσύνης, μία κίνηση απόλυσης του Μιούλερ θα περιπλέξει πολιτικά τα πράγματα.

Η συλλογή πληροφοριών από το FBI σχετικά με την τέλεση κάποιου αδικήματος δεν σημαίνει ότι "χτίζεται" μια υπόθεση κατά του προέδρου. Στα αρχικά στάδια της έρευνας συλλέγονται πληροφορίες για το σύνολο των διαστάσεων μιας υπόθεσης. Στην συνέχεια, τα στοιχεία αυτά παραδίδονται στους εισαγγελείς, οι οποίοι τα αξιολογούν κι αποφασίζουν για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ / The New York Times, The Washington Post, CNN, BBC