Φωτιά στο Λονδίνο – Καίγεται κτήριο 27 ορόφων – Σκηνές πανικού

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πύργο με 27 ορόφους στα δυτικά του Λονδίνου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ πολλοί δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Στο κτήριο διέμεναν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον 200 άτομα.Οι live εικόνες από την περιοχή σοκάρουν.

Υπάρχουν μαρτυρίες πως υπήρξαν άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να βγουν από το κτήριο. Άλλοι χρειάστηκε ακόμη και να πηδήξουν από τα παράθυρα.

Δυστυχώς μετά από σχεδόν πέντε ώρες φωτιάς οι αρχές άρχισαν να εκφράζουν φόβους ότι τα δομικά τμήματα του κτηρίου μπορεί να μην αντέξουν και ο πύργος των 27 ορόφων να καταρρεύσει.

Στο σημείο βρίσκονται 40 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 200 πυροσβέστες, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου προς τα πάνω.

Ο πύργος Grenfell Tower που βρίσκεται στην περιοχή Lancaster West Estate στα δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας έχει χτιστεί το 1974. Από τον 4ο ως τον 27ο όροφο υπάρχουν κατοικίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν στο κτήριο τουλάχιστον 120 διαμερίσματα. Τον τελευταίο καιρό υπήρξε εκτεταμένη ανακαίνιση στο κτήριο.

Women confronting police officers because family stuck inside. Wallah this is so saddening pic.twitter.com/tqZ7YTZrPN

Η αιτία που προκάλεσε την φωτιά δεν έχει διευκρινιστεί.

Raging fire in Grenfell Tower near Latimer Road. Whole block of 24 floors up in flames. People still trapped inside. Horrendous. pic.twitter.com/J7UO321yIP