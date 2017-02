Η Μέριλ Στριπ τα (ξανά) `χώνει` στον Τραμπ: Και υπερτιμημένη και υπερ-βραβευμένη! [vids]

Ήταν στην τελετή απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες όταν η Μέριλ Στριπ στον ευχαριστήριο λόγο της για το βραβείο συνολικής προσφοράς στον κινηματογράφο, είχε "καρφώσει" τον Ντόναλντ Τραμπ για το μίσος του προς το διαφορετικό αλλά και για τη δημόσια προσβολή του προς έναν δημοσιογράφο των New York Times με κινητικά προβλήματα.

Θυμηθείτε την ομιλία της στις Χρυσές Σφαίρες

Το μόνο που είχε βρει να της προσάψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν πως στις εκλογές είχε υποστηρίξει την αντίπαλό του, Χίλαρι Κλίντον. Και μετά, τη χαρακτήρισε υπερεκτιμημένη ηθοποιό. Τη γυναίκα με τα τρία Όσκαρ και τις 20 υποψηφιότητες, την ηθοποιό που έχει τιμηθεί με Χρυσές Σφαίρες, Bafta, SAG (σ.σ. το βραβείο των Αμερικανών ηθοποιών) και ό,τι άλλο θα μπορούσε να φανταστεί και να… ευχηθεί κανείς.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....