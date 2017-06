`Κατέρρευσε` το Al Jazeera! Χάκαραν όλο το δίκτυο

"Το Jazeera Media Network δέχεται μια κυβερνοεπίθεση σε όλα του τα συστήματα, τους ιστοτόπους και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης", ανέφερε με ανάρτησή του το δίκτυο στο Twitter.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/ZlBBEpTDf6