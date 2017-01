Κωνσταντινούπολη: Η στιγμή της εισβολής στο Reina - Τα ντοκουμέντα της φρίκης

Ένα ακόμη video από την τρομοκρατική επίθεση στο νυχτερινό κέντρο Reina της Κωνσταντινούπολης, στις ακτές του Βοσπόρου, λίγη ώρα αφού είχε αλλάξει ο χρόνος και εκατοντάδες άνθρωποι γιόρταζαν την έλευση του νέου χρόνου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας το βράδυ της Κυριακής.

Ο δράστης φαίνεται να μπαίνει τρέχοντας με το καλάσνικοφ στα χέρια και πυροβολεί κατά πάντων. Πριν μπει στο Reina, είχε σκοτώσει έναν αστυνομικό και έναν πολίτη. Στη συνέχεια, μπήκε στο νυχτερινό κέντρο και θέρισε 39 ζωές. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 69 και πολλοί είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Attaques à Istanbul. Le Terroristes a été filmé de cette façon #Reina pic.twitter.com/xMIh4fyuBt — Ali jean Çorakçı (@alijeancorakci) January 1, 2017

Όταν πια μπήκε στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου, ένα από τα πιο γνωστά και κοσμοπολίτικα στέκια της Κωνσταντινούπολης, άρχισε να γαζώνει τους θαμώνες προκαλώντας χάος και πανικό. Κάποιοι από εκείνους που επέζησαν, έπεσαν στο Βόσπορο για να σωθούν.

Μέσα σε επτά λεπτά, ο δράστης θερίζει 39 ζωές. Οι αρχές χαρακτηρίζουν τον δράστη επαγγελματία. Ψύχραιμος έκανε την επίθεση, άλλαξε πέντε γεμιστήρες και όταν πια σταμάτησε να πυροβολεί, επιχείρησε να αλλάξει ρούχα και εκμεταλλευόμενος τον πανικό, κατάφερε να διαφύγει.

Ντοκουμέντα φρίκης

Το νέο video από τη στιγμή της επίθεσης δεν είναι το μοναδικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα λεπτά πριν και μετά το μακελειό. Video μόλις 5 δευτερολέπτων κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Δείχνει τον δράστη, ντυμένο Άγιο Βασίλη, να περιφέρεται μέσα στο νυχτερινό κέντρο δευτερόλεπτα μετά την επίθεση. Ο χώρος θυμίζει περισσότερο εμπόλεμη ζώνη. Τίποτα δεν κινείται εκτός από τον μακελάρη, ο οποίος κοιτά δεξιά κι αριστερά, ίσως ψάχνοντας περισσότερα υποψήφια θύματα...

Παράλληλα, ένα βίντεο που έχει διαρρεύσει δείχνει την στιγμή που ξεκινούν όλα. Στις εικόνες φαίνεται η είσοδος του νυχτερινού κέντρου, όπου βρίσκονται τόσο εργαζόμενοι, όσο και άνθρωποι που περιμένουν να μπουν. Ο δράστης πλησιάζει και "πέφτουν" οι πρώτοι πυροβολισμοί, ενώ στη συνέχεια μπαίνει στο κέντρο και σκοτώνει δεκάδες ακόμη ανθρώπους, ανοίγοντας πυρ στα "τυφλά".

Bullets ricochet outside #Reina nightclub where dozens were killed by gunman at New Year's Eve party in Istanbulhttps://t.co/WRiSlgmTev pic.twitter.com/Bty3lfncxT — BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2017

Istanbul : images d'une caméra de surveillance au moment de l'attentat dans la boîte de nuit https://t.co/JwysMEEy38 @aschapire pic.twitter.com/Z2jxgjBHRH — L'important (@Limportant_fr) January 1, 2017

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη κυκλοφορήσει και βίντεο που αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές μετά το μακελειό, με πτώματα στο έδαφος και πανικό να επικρατεί...

Δείτε τις εικόνες - Προσοχή, είναι ιδιαίτερα σκληρές

Αλλά και video που δείχνουν τον κόσμο που βρέθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο Reina για να γιορτάσει το νέο χρόνο. Πως το κέντρο ήταν γεμάτο ζωή, ανθρώπους χαρούμενους και γεμάτους ελπίδα για τη νέα χρονιά. Μια ελπίδα που δολοφονήθηκε από τις σφαίρες του μακελάρη!