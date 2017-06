Λονδίνο: Δάκρυα για την ματωμένη γέφυρα - Το χρονικό και το προφίλ των μακελάρηδων! Ένας Έλληνας τραυματίστηκε

Μέσα σε λιγότερο από δυο εβδομάδες η Μεγάλη Βρετανία γίνεται και πάλι στόχος τρομοκρατών... Τρεις άνδρες κατάφεραν να σπείρουν τον θάνατο στην Γέφυρα του Λονδίνου και στην Αγορά του Μπόροου και το φάντασμα της τρομοκρατίας ξανακάλυψε την Ευρώπη...

Τουλάχιστον εφτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 48 τραυματίστηκαν. Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες βρετανικές εκλογές. Η Τερέζα Μέι ξεκαθάρισε: "αρκετά με την τρομοκρατία! Κανονικά θα γίνουν οι εκλογές".

Στο μεταξύ ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια στη Βρετανία στη μνήμη των θυμάτων όπως έγινε γνωστό από το γραφείο τύπου της βρετανικής κυβέρνησης.

«Η Βρετανία θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή την Τρίτη 6 Ιουνίου του 2017 στις 11 το πρωί (τοπική ώρα) στη μνήμη εκείνων που σκοτώθηκαν και όλων όσων οι ζωές επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου» σημειώνεται στο δελτίο τύπου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στα κτίρια Ουάιτχολ έως το βράδυ της Τρίτης.

Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες

Ένας Έλληνας βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών της τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο. Την είδηση έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του λογαριασμού της στο Facebook η ελληνική πρεσβεία στην βρετανική πρωτεύουσα.

"Οι Βρετανικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι ένας Έλληνας βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών της επίθεσης. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η Ελληνική Πρεσβεία βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του" αναφέρει η ανακοίνωση.

Είχα προειδοποιήσει την αστυνομία

Σοκαριστική είναι η καταγγελία μίας μητέρας από την Ιταλία, η οποία έμενε κοντά με τον έναν εκ των τρομοκρατών. Η Erica Gasparri, αναφέρει ότι ο δράστης γνωστός στην γειτονιά ως "Abs" πλησίαζε παιδάκια για να τα βάλει στο... δρόμο του Αλλάχ όπως έλεγε.



Το παιδί της, πήγε και της είπε: "μαμά θέλω να γίνω μουσουλμάνος". Εκείνη τον ρώτησε ποιος του είπε κάτι τέτοιο και το παιδί απάντησε: πως είναι ένας "Πακιστανός" ο οποίος τους έλεγε στο πάρκο: "Είμαι έτοιμος να κάνω ό, τι χρειάζεται στο όνομα του Αλλάχ. Είμαι έτοιμος στο όνομα του Αλλάχ ακόμα και να σκοτώσω την μάνα μου".



"Πήρα τέσσερις φωτογραφίες του και τις έδωσα στην αστυνομία. Ενημέρωσαν αμέσως την Scotland Yard όταν ήμουν εκεί. Ήταν πολύ προβληματισμένοι. Μου είπαν να διαγράψω τις φωτογραφίες για τη δική μου ασφάλεια όπως και έκανα. Αυτό ήταν πριν από δύο χρόνια. Κανείς δεν ήρθε σε μένα. Εάν το έκαναν αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η επίθεση και οι ζωές θα μπορούσαν να σωθούν" είπε.

Ψύχραιμοι έκαναν την βόλτα τους αφού θέρισαν ανθρώπινες ζωές

Ένα video ντοκουμέντο φέρνει στο φως η Express και δείχνει τους δράστες να περπατούν απόλυτα ψύχραιμοι στο Μπόροου Μάρκετ, λίγα μέτρα από τη Γέφυρα του Λονδίνου καθώς έχουν θέσει σε πλήρη εφαρμογή το αιματηρό τους σχέδιο. Περπατούν σε έναν δρόμο που λίγα λεπτά νωρίτερα ήταν γεμάτος κόσμο που διασκέδαζε αλλά πλέον έχει ερημώσει, αφού οι πολίτες έχουν τρέξει να βρουν καταφύγιο σε παμπ, εστιατόρια και όπου αλλού μπορούσαν για να σωθούν.



Ένας από εκείνους που έτρεξαν να σωθούν, με το κινητό του καταγράψει τις ψύχραιμες κινήσεις των τριών δραστών. Ο ένας φορά μια παλιά εμφάνιση της Άρσεναλ, ένας άλλος μια μπλούζα με ρίγες και ο τρίτος ένα σκούρο φούτερ με κουκούλα.

Αντί - ισλαμικές οι εκλογές

Από τζαμί στο Λονδίνο φαίνεται πως είχε "αποβληθεί" ο ένας εκ των τριών μακελάρηδων, ο οποίος φώναξε ότι είναι αντι - ισλαμικό το να ψηφίζεις στις εκλογές. Το περιστατικό συνέβη πριν δυο χρόνια και το αποκαλύπτει η Daily Mail. Ο μακελάρης πήγαινε στο συγκεκριμένο τζαμί μόνο για λίγους μήνες.

Τότε, ο μακελάρης είχε μακριά μαλλιά ενώ φαίνεται πως δεν γνώριζε πολλά για το Ισλάμ, αν και ήταν ιδιαίτερα φανατισμένος. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες, ωστόσο δεν τα έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα. Ο ένας από αυτούς, μάλιστα, φέρεται να είναι παντρεμένος με παιδιά ενώ όλοι κάνουν λόγο για άνθρωπο χαμηλών τόνων.

Μέσα σε 8 λεπτά "έφαγαν" 50 σφαίρες

Η αντίδραση της αστυνομίας του Λονδίνου ήταν άμεση και αποτελεσματική, αφού και οι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν, ωστόσο είχαν προλάβει να "πληγώσουν" και πάλι την Αγγλία... Μέσα σε 8 λεπτά, οχτώ αστυνομικοί γάζωσαν τους μακελάρηδες που έπεσαν νεκροί. Περίπου 50 σφαίρες καρφώθηκαν στα κορμιά των δραστών που λίγα λεπτά πριν είχαν σκορπίσει τον θάνατο.

Το χρονικό του μακελειού

Περίπου στις 22:00 ώρα Λονδίνου (00:00 Ελλάδας) και ενώ στην περιοχή της Γέφυρας του Λονδίνου βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι, ένα λευκό βαν, ανέπτυξε ταχύτητα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τουλάχιστον 20 πεζούς!

Λονδίνο: Σοκάρουν οι αυτόπτες μάρτυρες! "Πήδηξε από το βαν και άρχισε να μαχαιρώνει

Images from the scene as police, emergency crews respond to an "incident" on London Bridge https://t.co/UF4jq8hHSc https://t.co/5ZCmFLkYnS pic.twitter.com/2euPYkeaq0