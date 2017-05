Μακελειό στην Καμπούλ - Δεκάδες νεκροί - Εκατοντάδες τραυματίες! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των μελών του προσωπικού της γερμανικής ή της γαλλικής πρεσβείας έπειτα από την ανατίναξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη περιοχή των πρεσβειών στην Καμπούλ.

«Δεν είναι σαφές αυτήν την στιγμή εάν μέλη του διπλωματικού προσωπικού έχουν πληγεί», δήλωσε στο Reuters η γερμανική πηγή στη αφγανική πρωτεύουσα. Νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε δηλώσει ότι σύμφωνα με την μέχρι τότε ενημέρωση, δεν υπήρχαν νεκροί ή τραυματίες μεταξύ των μελών του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας Μαριέλ ντε Σαρνέζ δήλωσε ότι το κτίριο της γαλλικής πρεσβείας έχει υποστεί ζημίες, ωστόσο μέχρι αυτήν την στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ του προσωπικού.

Οι εικόνες από την μεταφορά των τραυματιών είναι πραγματικά σκληρές.

“Η έκρηξη έγινε γύρω στις 08:25 το πρωί στην 17η οδό Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης για την βομβιστική επίθεση.

