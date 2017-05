Μάντσεστερ: `Βοηθήστε μας να βρούμε τα παιδιά μας!` [pics]

Εκατοντάδες παιδιά βρίσκονταν στο Μάντσεστερ Αρίνα το βράδυ της Δευτέρας (22.05.2017) για να παρακολουθήσουν τη συναλία της Ariana Grande στην πόλη. Πολλά απ’ αυτά, είχαν πάει χωρίς τους γονείς του. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 60 ασυνόδευτα παιδιά έχουν βρει καταφύγιο στο ξενοδοχείο Holiday Inn, ενώ κι άλλα ξενοδοχεία φιλοξενούν παιδιά.

Την ίδια ώρα, με κάθε τρόπο, μέσω των social media, απελπισμένοι γονείς, συγγενείς και φίλοι ανεβάζουν φωτογραφίες των αγαπημένων τους, κυρίως εφήβων και απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει την οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί τους. Έχει δημιουργηθεί μάλιστα και το hastag #ManchesterMissing.

These young people are still missing in #Manchester. Please RT to help find them.#StandTogether ???? pic.twitter.com/qF2Gc42v5t — Scarlett Moffatt (@ScarlettMoffatt) May 23, 2017

«Σας παρακαλώ μοιραστείτε αυτό, η μικρή μου αδερφή, η Έμμα, ήταν στη συναυλία και δεν απαντάει στο τηλέφωνό της, σας παρακαλώ βοηθήστε με» αναφέρει το μήνυμα που συνοδεύει τη φωτογραφία ενός ξανθού κοριτσιού με λουλούδια στα μαλλιά.

Ανάμεσα σε εκείνους που βοηθούν, με όποιο τρόπο μπορούν, στον εντοπισμό παιδιών που αγνοούνται η γνωστή τραγουδίστρια Pink που μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter έκανε retweet φωτογραφίες παιδιών που έχουν χαθεί τα ίχνη τους.

HERE'S ONLY A FEW MISSING PEOPLE AT THE CONCERT. PLEASE PLEASE PLEASE RT TO HELP THEM GET FOUND!!!! #ManchesterArena #RoomForManchester pic.twitter.com/OyEhQ21GM9 — ㅤㅤjojo (@sextdan) May 23, 2017

Μια άλλη χρήστης του twitter ζητά βοήθεια για να βρεθεί η αδερφή της που ονομάζεται Γουίτνεϊ. «Φοράει ένα ροζ πουλόβερ και μπλουτζιν» γράφει. Μια μητέρα, ανέβασε φωτογραφία του γιού της λέγοντας πως κι εκείνος ήταν στο Μάντσεστερ Αρίνα αλλά δεν απαντάει στις κλήσεις της.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους επίσης η Κλόε Ράδερφορντ και ο Λίαμ Κάρι.

Please if anyone has information on the whereabouts of Chloe Rutherford and Liam Curry contact 07920405015 @staceylghent #Manchester pic.twitter.com/Zgrvu3qS38 — Little Mix (@LittleMix) May 23, 2017

«Η Ολίβια Κάμπελ εξακολουθεί να αγνοείται. Φοράει τζιν, μαύρες μπότες, μαύρη μπλούζα, έχει τα μαλλιά της αλογοουρά και γυαλιά», αναφέρει η ανάρτηση της Aleshia Anne. Η Ολίβια ήταν στη συναυλία μαζί με τον φίλο της, τον Άνταμ και η τελευταία φορά που κάποιος είχε νέα τους ήταν 15 λεπτά πριν ξεκινήσει η συναυλία. Ο Άνταμ βρέθηκε σε ένα νοσοκομείο της πόλης, είπε η μητέρα της Ολίβια στο BBC Radio 4 αλλά η Ολίβια παραμένει αγνοούμενη.

Τα λόγια της μητέρας του νεαρού κοριτσιού συγκλονίζουν: "Δεν ξέρω αν είναι ζωντανή! Προσπαθήσαμε να τη βρούμε μέσω Facebook με κάθε τρόπο, άνθρωποι κάνουν αναρτήσεις στο twitter και το instagram, της κάνουν video κλήσεις, αλλά δεν μπορούμε να τη βρούμε".

The mother of 15-year-old Olivia Campbell says she can't get hold of her daughter and is heartbroken #Manchester pic.twitter.com/kcD2a8mbnj 5… — Kunni GH (@minnin5000) May 23, 2017

Μια άλλη κοπέλα αναζητά την καλύτερή της φίλη. «Η καλύτερή μου φίλη, η Λούσι, αγνοείται στο Μάντσεστερ μετά τη συναυλία της Αριάνα Γκράντε. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της και κανείς δεν ξέρει που είναι», έγραψε. «Σε παρακαλώ γύρνα σπίτι Λούσι και πας μας αν είσαι καλά» έγραψε η φίλη της νεαρής που αγνοείται.

Ο Μάικλ ΜακΙντάιρ απηύθυνε επίσης έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για τη 15χρονη κόρη του Λόρα και τη φίλη της Έιλιντ Μακλέοντ.

Please...please reetweet. Looking for my daughter and her friend . Laura Macintyre and Eilidh Macleod #manchesterattack pic.twitter.com/1N0cikPQEf — micheal macintyre (@leanish8) May 23, 2017

Please help. Family member missing, Wendy Fawell. Last known place waiting in the reception at the Arena. #Manchester #manchestermissing pic.twitter.com/Bg7URvPa5T — S A Taylor (@Stephen7386) May 23, 2017

Hey everyone my friend Ellie went to the Ariana concert tonight and hasn't answered her phone, if you know anything pls let me know!! pic.twitter.com/VoNUc4XwKD — kt (@bricktamluke) May 23, 2017

Have you seen this boy in Manchester tonight?? If you have please contact +44 7481 208828 #Manchester pic.twitter.com/cm5ijB2f6J — Michael (@michaeljark) May 22, 2017

If anyone sees Heather please help her get in contact with her friends #Manchester she's the one in yellow pic.twitter.com/3nNvmHCl24 — Lottie Dawson (@thatlittleonee) May 22, 2017

This girl was lost in Manchester! Please retweet to help find her???? pic.twitter.com/40YgzkFAwa — Frank Gioia ???? (@CronkThatFronk) May 22, 2017

Η Κόρτνεϊ Μπόιλ ήταν μαζί με τον πατριό της Φίλιπ Τρον (φωτογραφία από κάτω) και κανείς δεν τους έχει δει από την ώρα της συναυλίας

Η Κέλι Μπρούστερ

