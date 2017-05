Μελάνια Τραμπ: Φύλακας άγγελος για μικρό Ελληνόπουλο

Μια συγκινητική ιστορία με πρωταγωνιστές την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και τον τριών ετών Δημήτρη φέρνει στο φως δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso. Την περασμένη Τετάρτη (24.05.2017) κατά την επίσκεψη του Πρώτου ζεύγους των ΗΠΑ στη Ρώμη, η Μελάνια Τραμπ επισκέφτηκε το νοσοκομείο Bambino Gesu (Μικρός Ιησούς).

Εκεί, μεταξύ άλλων παιδιών, γνώρισε και τον μικρό Δημήτρη, ένα αγόρι από την Ελλάδα που δίνει μάχη για τη ζωή του και νοσηλεύεται από τα Χριστούγεννα, όταν είχε μεταφερθεί με C-130 και περίμενε το μόσχευμα καρδιάς.

Λίγη ώρα αφού βρέθηκε στο νοσοκομείο η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, έγινε γνωστό ότι το μόσχευμα βρέθηκε. Μάλιστα, η ίδια η Μελάνια Τραμπ μέσα από τον λογαριασμό της Πρώτης Κυρίας στο twitter δεν έκρυψε τη χαρά της που βρέθηκε το μόσχευμα και ο μικρός θα εγχειριστεί.

A little boy who I visited today & had been waiting for a heart transplant will be receiving one! #Blessings #Faith pic.twitter.com/DZU3ojxXVC