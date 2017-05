Νέα `βόμβα`: Ο Τραμπ ζήτησε από το FBI να σταματήσει την έρευνα για τη Ρωσία

Μόλις μια μέρα μετά το δημοσίευμα "φωτιά" της Washington Post πως ο Αμερικανός πρόεδρος, στην πρόσφατη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον Ρώσο πρέσβη στην Ουάσινγκτον Σεργκέι Κίσλιακ, αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες για σχέδια του ISIS, έρχεται ακόμη ένα που "καίει" τον Τραμπ. Αυτή τη φορά από τους New York Times, σύμφωνα με τους οποίους ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει από τον διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ (πριν τον καρατομήσει) να σταματήσει την έρευνα για τις σχέσεις του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Μάικλ Φλιν με τη Ρωσία!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 14 Φεβρουαρίου, λίγο αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του δηλαδή, ο Τραμπ δέχτηκε στο Οβάλ Γραφείο τον διευθυντή του FBI και του ζήτησε να σταματήσει την έρευνα για το αν ο Φλιν είχε πάρει χρήματα από Ρώσους αξιωματούχους. «Ελπίζω να μπορείς να το αφήσεις» φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Κόμεϊ, σύμφωνα με αναφορά που συνέταξε ο δεύτερος λίγο μετά τη συνάντησή τους.

Ο Κόμεϊ φέρεται να έχει συντάξει αναφορές –κάποιες εκ των οποίων είναι απόρρητες- για κάθε τηλεφώνημα ή συνάντηση που είχε με τον Τραμπ

Στη συνάντηση της 14ης Φεβρουαρίου, συμμετείχαν κι άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας προκειμένου να ενημερώσουν τον πρόεδρο για τρομοκρατικές απειλές. Όταν η συνάντηση τελείωσε, ο Τραμπ είπε στους συμμετέχοντες, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς, να αποχωρήσουν. Κράτησε μόνο τον Κόμεϊ.

Όταν έμειναν οι δυο τους, ο Τραμπ καταδίκασε τις διαρροές στον Τύπο, λέγοντας στον Κόμεϊ πως θα έπρεπε να σκεφτεί να βάλει ορισμένους δημοσιογράφους στη φυλακή γιατί δημοσίευσαν απόρρητες πληροφορίες, αποκάλυψε στους New York Times συνεργάτης του πρώην επικεφαλής του FBI. Στη συνέχεια, ο Τραμπ γύρισε τη συζήτηση στον Φλιν.

«Ελπίζω να μπορείς να δεις ξεκάθαρα ότι πρέπει να το αφήσεις αυτό (σ.σ. να σταματήσει την έρευνα), να αφήσεις τον Φλιν. Είναι καλός τύπος. Ελπίζω να μπορείς να το αφήσεις» είπε ο Τραμπ στον τότε επικεφαλής του FBI, σύμφωνα με την αναφορά. Και πρόσθεσε ότι ο Φλιν δεν είχε κάνει τίποτα κακό. Ο Κόμεϊ δεν αναφέρθηκε στην έρευνα αλλά συμφώνησε μόνο πως ο Φλιν «είναι καλός τύπος».

Η συνάντηση Τραμπ – Κόμεϊ έγινε την επόμενη μέρα της παραίτησης Φλιν. Ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις ότι είχε σχέσεις με Ρώσους αξιωματούχους. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Κόμεϊ συνέταξε το memo, το οποίο γνωστοποίησε σε κορυφαίους αξιωματούχους του FBI και στενούς του συνεργάτες.

«Η αναφορά για το αίτημα του κ. Τραμπ είναι η πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο πρόεδρος προσπάθησε να ασκήσει απευθείας να επηρεάσει την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI για τις σχέσεις συνεργατών του με τη Ρωσία», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η συνάντηση της 14ης Φεβρουαρίου έγινε δυο εβδομάδες αφού, στις 27 Ιανουαρίου (μια εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του) ο Τραμπ είχε καλέσει στο Λευκό Οίκο τον Κόμεϊ για ένα δείπνο στο οποίο παραβρίσκονταν μόνο οι δυο τους. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον διευθυντή του FBI να του δηλώσει πίστη, κάτι που ο Κόμεϊ αρνήθηκε.

Ακολούθησε, την περασμένη Παρασκευή, ένα tweet του Τραμπ στο οποίο απειλούσε ευθέως τον απολυθέντα πρώην διευθυντή του FBI ("ο Κόμεϊ να ελπίζει ότι δεν υπάρχουν ηχογραφημένες οι συνομιλίες μας πριν αρχίσει να διαρρέει στον Τύπο") αλλά κι ένα ακόμα μόλις χθες, λίγο αφού είχε παραδεχτεί ότι αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες στον Λαβρόφ. "Ζητούσα από τον Κόμεϊ κι άλλους, από την αρχή της θητείας μου, να βρουν τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας που διαρρέουν πληροφορίες".

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

I have been asking Director Comey & others, from the beginning of my administration, to find the LEAKERS in the intelligence community.....