Πέθανε ο συγγραφέας και σεναριογράφος του `Εξορκιστή`

"Ο Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι, ο αγαπητός φίλος και αδελφός που δημιούργησε τον Εξορκιστή πέθανε χθες" έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης.

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday