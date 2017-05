`Πόλεμος` ΗΠΑ - Βρετανίας για το Μάντσεστερ! Σταματούν να δίνουν πληροφορίες οι Βρετανοί

Το BBC μετέδωσε πως η αστυνομία του Μάντσεστερ αποφάσισε να σταματήσει να μοιράζεται τις πληροφορίες με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες! Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής για τους Βρετανούς ήταν το δημοσίευμα των New York Times όπου όχι μόνο δίνονταν πληροφορίες για τον τόπο της επίθεσης αλλά και φωτογραφίες από τα υπολείμματα της βόμβας που σκόρπισε το θάνατο στο Μάντσεστερ Αρίνα.

«Εκτιμούμε βαθιά τις στενές σχέσεις που διατηρούμε με τους εταίρους μας των υπηρεσιών Πληροφοριών και ασφαλείας σε ολόκληρο τον κόσμο, με τους οποίους μοιραζόμαστε ευαίσθητες πληροφορίες, όμως όταν αυτή η εμπιστοσύνη διαρρηγνύεται, αυτό υπονομεύει τις σχέσεις αυτές και πλήττει τις έρευνές μας», δήλωσε εκπρόσωπος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της βρετανικής αστυνομίας.

Τραμπ – Μέι: Από το χεράκι – χεράκι στο… "ξεμάλλιασμα" για το Μάνστεστερ

Μπορεί η πρώτη τους συνάντηση να ήταν γεμάτη αβρότητες, μπορεί να περπάτησαν ακόμη και χεράκι – χεράκι αλλά η Τερέζα Μέι είναι έτοιμη να τα πει… ένα "χεράκι" στον Ντόναλντ Τραμπ όταν θα τον συναντήσεις στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκονται και οι δυο για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η Βρετανή πρωθυπουργός εμφανίζεται ενοχλημένη από το γεγονός πως Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν συνεχώς διαρροές για την πορεία των ερευνών σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ. Και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται όταν θα δει τον Αμερικανό πρόεδρο να του εκφράσει αυτή την ενόχλησή της, καθώς θεωρεί πως οι Αμερικανοί με τις διαρροές τους προκαλούν ζημιά στην πορεία των ερευνών.

Οι Βρετανοί αξιωματούχοι έγιναν… έξαλλοι όταν βγήκε στον αέρα το δημοσίευμα των New York Times με τις φωτογραφίες από τα υπολείμματα της βόμβας που σκόρπισε το θάνατο στη Μάντσεστερ Αρίνα το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22.05.2017) λίγο μετά το τέλος της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε.

Αυτή ήταν η τελευταία από μια σειρά διαρροών που έγιναν από τις υπηρεσίες ασφαλείας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και οι οποίες έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στο Λονδίνο. «Οι φωτογραφίες που προέρχονται από αμερικανικές πηγές ασφαλείας είναι δυσάρεστες για τους επιζώντες, τις οικογένειές τους. Έχουμε διαμαρτυρηθεί στις αμερικανικές αρχές. Είναι απαράδεκτο» δήλωσε κορυφαίος Βρετανός αξιωματούχος.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, μάλιστα, Άντι Μπέρναμ ενοχλήθηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί στον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι οι διαρροές θα σταματήσουν. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και όπως έγραψε ο Βρετανός δήμαρχος στο twitter, η στάση αυτή είναι αλαζονική, λανθασμένη και ασεβής.

Complained to acting US Ambassador about leaks out of US & was assured they would stop. They haven't. Arrogant, wrong & disrespectful to GM. https://t.co/teHhVGwYsh