Πρωτοχρονιά 2017: Αγάπη σε όλες τις μορφές! [pics]

Πρωτοχρονιά 2017 σήμερα, και είναι μία μοναδική ευκαιρία να δείξεις την αγάπη σου στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Σήμερα, και κάθε μέρα του χρόνου. Η φωτογραφία ενός πιτσιρικά να περιμένει στο παράθυρο με τον σκύλο του Foxi να επιστρέψει ο παππούς του ήταν αυτή που κέρδισε τις εντυπώσεις και το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του eHarmony "Love Captured". "Όταν έμαθα ότι κέρδισα δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μου έφτιαξε την ημέρα. Αισθάνομαι την απήχηση που έχει αυτή η φωτογραφία. Σε κάνει να σκέφτεσαι την ιστορία πίσω από την εικόνα. Βοηθά που είναι μια τόσο χαριτωμένη σκηνή", σημείωσε ο 31χρονος Sebastian Czubachowksi, θείος του πιτσιρικά Kajetan, που τράβηξε τη φωτογραφία τον Ιανουάριο.

Η επιτροπή έκρινε τις φωτογραφίες βάσει 3 κριτηρίων. Δημιουργικότητα, ποιότητα και γοητεία και αυτές είναι οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του διαγωνισμού "Love Captured".





Marcel Grabowski - Dance Me to the End of Love