`Πυρκαγιά` ο Τζάστιν Τριντό ως Πυροσβέστης [pics, vid]

Ο Τριντό στάθηκε ως πυροσβέστης δίπλα στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής και συνομίλησε μαζί τους. ωστόσο, πραγματικά κανείς δεν θέλησε να μάθει τα όσα είπαν... μιας και τα βλέμματα όλα καρφώθηκαν στον "πυροσβέστη" Τριντό, ο οποίος αναδεικνύεται σε μεγάλο καρδιοκατακτητή.

We are honoured to have PM @JustinTrudeau and Min of Public Safety & Emergency Preparedness @RalphGoodale visit Regina Fire Station 4 @YQR pic.twitter.com/mFikQpTV5a — Regina Fire (@Regina_Fire) 27 Απριλίου 2017

Magic Mike 3 needs to feature Justin Trudeau in a firefighter jacket & jeans. pic.twitter.com/AWhXxNgHhf — CASSANDRA (@CassaClaire) 28 Απριλίου 2017

Το Twitter, όπως καταλαβαίνετε, πήρε και αυτό "φωτιά". "Εμείς τον Τραμπ και ο Καναδάς τον Τριντό, πόσο άδικο", έγραψε μια Αμερικανίδα, "Σε ποιον θεό πιστεύεις; Στον Τριντό πυροσβέστη", "Νομίζω καίγεται το σπίτι μου", ήταν μερικά από τα σχόλια που πλημμύρισαν το Twitter.