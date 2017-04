Τρόμος στο Παρίσι! Τζιχαντιστές γάζωσαν αστυνομικούς στη Champs Elysees - Η στιγμή των πυροβολισμών!

Τέσσερις ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, στο Παρίσι σήμανε νέος συναγερμός από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, καθώς και σε άλλο δρόμο κοντά στην περιοχή περίπου μιάμιση ώρα αργότερα. Το Ισλαμικό Κράτος έσπευσε και αυτή τη φορά να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν βαριά. Δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο Amaq, φίλα προσκείμενο στο Ισλαμικό Κράτος, δράστης της αιματηρής επίθεσης είναι ο Βέλγος Αμπού Γιουσίφ. Επίσης, Η αστυνομία της Γαλλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για δεύτερο δράστη. Πρόκειται για ύποπτο που έφτασε στη Γαλλία με τρένο από το Βέλγιο.

Δραματικό video δείχνει τη στιγμή των πυροβολισμών

Μόλις λίγη ώρα αργότερα, τα διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν πως σημειώθηκε νέο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, κάτι που όμως διέψευσε ο υπουργός Εσωτερικών σε επίσημες δηλώσεις του.

Ο δράστης που σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας ήταν "γνωστός εξτρεμιστής" στις αρχές. Είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση για επίθεση κατά αστυνομικών αλλά είχε αποφυλακιστεί πρόωρα.

"Βγήκα από τα “Sephora” και περπατούσα στο πεζοδρόμιο, όπου ήταν παρκαρισμένο ένα Audi 80. Ένας άνδρας βγήκε έξω και άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικού, με ένα Καλάσνικοφ. Ο αστυνομικός έπεσε κάτω. Άκουσα έξι πυροβολισμούς. Φοβήθηκα. Έχω μια κόρη δύο ετών και σκέφτηκα ότι θα πεθάνω. Στόχευε τον αστυνομικό...”, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών διέψευσε ότι πέθανε δεύτερος αστυνομικός στην επίθεση που έγινε στο κέντρο του Παρισιού, όπως μεταδόθηκε νωρίτερα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι εκτός από τον αστυνομικό που έχασε τη ζωή του επιτόπου από τον ένοπλο, δύο ακόμα αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

"Ένα αυτόματο όπλο χρησιμοποιήθηκε εναντίον της αστυνομίας, ένα όπλο πολέμου", δήλωσε ο Πιέρ-Ανρί Μπραντέ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι "ο τρομοκρατικός κίνδυνος" στη χώρα παραμένει υψηλός. Εξαιτίας της επίθεσης, την οποία ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ χαρακτήρισε τρομοκρατική και η οποία σημειώθηκε λίγο μετά το τελευταίο debate των προεδρικών υποψηφίων, η ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν και ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Φρανσουά Φιγιόν ακύρωσαν τις προεκλογικές συγκεντρώσεις που είχαν προγραμματίσει για την Παρασκευή.

Ο Μπραντέ είπε ότι η επίθεση με πυροβολισμούς ξεκίνησε λίγο μετά της 9:00 μ.μ. (10:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας), όταν σταμάτησε ένα αυτοκίνητο δίπλα σε σταθμευμένο περιπολικό της αστυνομίας. "Αμέσως βγήκε ένας άντρας και άνοιξε πυρ εναντίον του περιπολικού, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν αστυνομικό. (...) Επίσης τραυμάτισε έναν δεύτερο αστυνομικό, που φαίνεται να φέρει σοβαρά τραύματα. Η ταυτότητα του ένοπλου, ο οποίος σκοτώθηκε, δεν έχει διελευκανθεί ακόμα", είπε.

Σύμφωνα με την πηγή, ο ένας ένοπλος δράστης της επίθεσης ήταν γνωστός στις αρχές ασφαλείας. Αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στον ανατολικό τομέα του Παρισιού στο σπίτι του δράστη που σκοτώθηκε κατά την διάρκεια της επίθεσης.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για την επίθεση, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι και ανακοίνωσε πως οι σταθμοί του μετρό στην γραμμή 1 κοντά στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων παραμένουν κλειστοί.

Ολάντ: Είναι τρομοκρατική επίθεση

Οι δυνάμεις ασφαλείας θα βρίσκονται σε επαγρύπνηση κατά τις εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, στην πρώτη του δήλωση μετά τη νέα επίθεση στο Παρίσι. Όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρόκειται για επίθεση που σχετίζεται με την τρομοκρατία, δήλωσε ο Ολάντ, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα παραμείνουν σε κατάσταση επαγρύπνησης κατά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξάγεται την Κυριακή.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι την Παρασκευή θα συγκληθεί επείγουσα συνάντηση των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, άμυνας και πληροφοριών.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ - ΜΠΕ