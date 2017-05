Ρίχνει τους τόνους ο Γκάμπριελ: Θα βελτιωθούν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

«Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ – Γερμανίας», τόνισε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

«Αλλά η ιστορία των ΗΠΑ είναι μεγάλη και η χώρα σπουδαιότερη από ό,τι δείχνει η υπάρχουσα σύγκρουση και για αυτό νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε καλές σχέσεις στο μέλλον».

«Σήμερα τα πράγματα έχουν αρχίσει να ευτελίζονται. Εκτιμώ ότι είναι ανάρμοστο που τώρα επικοινωνούμε με δηλώσεις που γίνονται κάτω από σκηνές σε φεστιβάλ μπύρας και μέσω Twitter», πρόσθεσε ο Γκάμπριελ από το Βερολίνο.

Η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ δήλωσε την Κυριακή στους Βαυαρούς συμμάχους της σε μια σκηνή σε ένα φεστιβάλ μπύρας στο Μόναχο ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να στηριχθεί εξ ολοκλήρου στους συμμάχους της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε επικρίνοντας νωρίτερα σήμερα την Γερμανία μέσω Twitter.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change