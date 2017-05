Σαλμάν Αμπέντι: Από ήσυχο αγόρι, σφαγέας παιδιών – Οι διακοπές στη Λιβύη και το σημείο καμπής που τον έκανε τζιχαντιστή

Ένας νεαρός άνδρας 22 ετών, Βρετανός υπήκοος και πρόσωπο που είχε απασχολήσει τις αρχές, ο Σαλμάν Αμπέντι κατάφερε να τρυπώσει το βράδυ της Δευτέρας στο Manchester Arena και λίγη ώρα μετά το τέλος της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε πυροδότησε βόμβα και σκόρπισε το θάνατο. 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 59 τραυματίστηκαν και 20 νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Πριν όμως φτάσει στο σημείο να γίνει άγγελος θανάτου, ήταν ένα συνηθισμένο αγόρι, που περνούσε τις ώρες του με τους φίλους του, έβγαζαν φωτογραφίες στις παραλίες τις Λιβύης, έπαιζε ποδόσφαιρο στο ίδιο γήπεδο όπου παίζουν και τα τσικό της αγαπημένης του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάπνιζε (όπως πολύ συνομήλικοί του άλλωστε) μαριχουάνα. Τίποτα δεν έδειχνε τι επρόκειτο να συμβεί.

Φωτογραφίες από την εφηβεία του Σαλμάν Αμπέντι φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail. Είναι φωτογραφίες από την εποχή που ο καμικάζι του Μάντσεστερ ήταν 15 ετών. Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν είτε στο σπίτι του είτε στη Λιβύη, όπου είχε πάει για διακοπές με τους γονείς του.

Ήταν ένα ήσυχο αγόρι, όχι από εκείνους που ξεχώριζαν και έδειχνε λίγο ενδιαφέρον για τη θρησκεία, περιγράφουν φίλοι του στη MailOnline. Και τονίζουν πως κάπνιζε ακόμη και χασίς. Πήγαινε στο σχολείο αρρένων Burnage Academy και του άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο. Συχνά έπαιζε στο γήπεδο Whalley Range, όπου το ίδρυμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διοργάνωνε αγώνες.

«Κανείς απ’ αυτούς δεν ήταν τυπικός σαλαφιστής ή θρήσκος ή εξτρεμιστής. Η θρησκεία δεν εμπλεκόταν» είπε ένας συμμαθητής του 22χρονου μακελάρη. Αλλά πριν από ένα χρόνο, όλα άλλαξαν και ο Αμπέντι άρχισε να κάνει παρέα με ανθρώπους «που δεν είχα ξαναδεί και όχι με τους φίλους του» είπε ένας επίσης πρώην συμμαθητής του, με τον οποίο έμεναν κοντά. «Ήταν σαν σημείο καμπής», σημείωσε.

Άλλος συμμαθητής του Αμπέντι είπε επίσης ότι το αγόρι με το οποίο πήγαινε μαζί σχολείο, δεν ενδιαφερόταν για τη θρησκεία. «Ήταν ένα κανονικό παιδί, ότι από εκείνα που συνήθως ξεχώριζαν». Ωστόσο, στις πρώτες τους δηλώσεις μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ, οι γείτονες του 22χρονου είχαν πει ότι περπατούσε στο δρόμο και έλεγε προσευχές και συμπεριφερόταν περίεργα.

Οι γείτονες μίλησαν και για την οικογένεια του Αμπέντι. Περιέγραψαν μια «σούπερ θρήσκα» οικογένεια, με 10 παιδιά. «Η οικογένεια είναι πολύ θρήσκα και έχουν κάπου 10 παιδιά και ποτέ δεν βλέπουμε τα κορίτσια» είπε ένας από τους γείτονες και πρόσθεσε πως τα τελευταία 10 χρόνια είχε δει τη μητέρα του δράστη μια ή δυο φορές. «Πάντα έμενε σπίτι και όποτε την είδα, φορούσε βέλο».

Όλα αυτά ενώ σύμφωνα με το BBC, ο 23χρονος που συνελήφθη χθες λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ Αρίνα είναι ο αδερφός του δράστη, Ισμαΐλ.

It's been confirmed the 23 year old man arrested yesterday in Chorlton is Salman Abedi's brother

Ο Σαλμάν Αμπεντί είχε εκπαιδευτεί υπό άκρα μυστικότητα από τζιχαντιστές κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Συρία και αυτό προκαλεί ακόμη περισσότερο τρόμο. Και φόβο πως δεν έδρασε μόνος του, στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους (που έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη και να απειλήσει με νέες επιθέσεις). Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες πληροφορίες του BBC, είναι βέβαιο πως είχε συνεργό, αφού πιστεύεται πως ο 22χρονος μετέφερε τη βόμβα στο σημείο της επίθεσης και ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε κατασκευαστεί από άγνωστο, ακόμα άτομο.

#manchesterattack Bomber thought to have been a 'mule' using device built by someone else. More Govt announcements expected today.