Στο αρχείο η κατηγορία για βιασμό κατά του Ασάνζ!

Οι σουηδοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν πως ζήτησαν από το δικαστήριο να άρει την εντολή για σύλληψη του Ασάνζ.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks ήταν αντιμέτωπος με την κατηγορία επί απτά χρόνια. Από το 2012 ο 45χρονος Τζούλιαν Ασάνζ ήταν αναγκασμένος να μένει εντός της πρεσβείας του Ισημερινού στο Λονδίνο όπου είχε καταφύγει για να μην συλληφθεί.

