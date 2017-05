Time: Εξώφυλλο - ορισμός του `μια εικόνα χίλιες λέξεις`! [vid, pic]

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε για το ότι ρωσικός... δάκτυλος έβαλε το "χεράκι" του για να κερδίσει τις εκλογές έναντι της Χίλαρι Κλίντον. Στη συνέχεια, ο αμερικανός πρόεδρος -πλέον- επιδόθηκε σε ακατάσχετο... φλερτάρισμα της Ρωσίας του Πούτιν, με το καλημέρα στο Οβάλ Γραφείο.

Αμέσως μετά συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και οι σχέσεις των δύο ανδρών -και κατ' επέκταση των δύο χωρών- μπήκαν στον "πάγο", ενώ σε αυτό συνέβαλε και μια σειρά βομβαρδισμών του νέου Πλανητάρχη, με κυριότερο την "Μητέρα όλων των βομβών" που έριξε στο Αφγανιστάν.

Τελευταίο επεισόδιο η κυνική και δημόσια παραδοχή του Τραμπ πως αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες στον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ. Μια παραδοχή που πολλαπλασίασε τις "φωνές" στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού περί πιθανής ανατροπής του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν έσπευσε να υπερασπιστεί τον Τραμπ (!) λέγοντας πως δεν αποκάλυψε τίποτα και κάπως έτσι η σχέση ΗΠΑ - Ρωσίας μοιάζει δύσκολο να περιγραφεί με λέξεις, ακόμη και με το πλουσιότατο ελληνικό λεξιλόγιο...

Το περιοδικό Time, λοιπόν, ίσως κινούμενο στην παραπάνω λογική, αποφάσισε να κυκλοφορήσει εξώφυλλο χωρίς τίτλο, κάτι που κάνει για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία! Και η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζονται λέξεις, αρκεί η εικόνα.

Η οποία δείχνει τον Λευκό Οίκο, να "μετατρέπεται" σιγά - σιγά στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Δείτε το βίντεο

TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8f pic.twitter.com/tnng9Wy6km