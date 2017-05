Τον πήρε ο ύπνος κι έγειρε ενώ μιλούσε ο Τραμπ! [vid]

Ο Γουίλμπουρ Ρος, υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησης Τραμπ, ήταν ανάμεσα στους Αμερικανούς αξιωματούχους που συνόδευσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο πρώτο του ταξίδι, στη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εμπορίου μάλλον… βαρέθηκε. Λίγο το jet lag, λίγο τα λόγια του Τραμπ, "βάρυνε" ο Wilbur Ross και έκλεισε τα μάτια του. Για κακή του τύχη, η ομιλία του Αμερικανού προέδρου καλυπτόταν από εκατοντάδες τηλεοπτικά δίκτυα.

Just before the end of Donald Trump's speech and here's Wilbur Ross, translation earpiece still in. Did he sleep through the whole thing?! pic.twitter.com/MFDw0RHCRL