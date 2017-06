Κολομβία: Φόβοι για νεκρούς! Βούλιαξε πλοιάριο με 150 τουρίστες!

Τις πληροφορίες μεταφέρει το sputniknews.com, και προκύπτουν από τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις τοπικές Αρχές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι επιβαίνοντες ήταν τουρίστες, ωστόσο μέχρι στιγμή τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Ούτε ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων, ούτε ο αριθμός τυχόν νεκρών.

Οι Αρχές της Κολομβίας σημείωσαν πως η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το πιο πιθανό σενάριο θέλει τη πλειοψηφία των επιβαινόντων να είναι τουρίστες, ενώ υπογράμμισαν πως δεν υπήρξε σύγκρουση με άλλο πλοίο, με τα αίτια ωστόσο του συμβάντος να παραμένουν άγνωστα.

Οι πρώτες -ανεπιβεβαίωτες- πληροφορίες λένε πως τουλάχιστον 25 άνθρωποι ίσως έχουν βρει τραγικό θάνατο στο περιστατικό, ωστόσο όπως προαναφέραμε δεν υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο.

BREAKING: Initial reports of at least 25 dead after a Boat carrying 150 tourists goes down in the Guatape reservoir, Colombia. pic.twitter.com/WxZW1vK2l5