Τραμπ: Μιλά για την οπλοκατοχή λίγες ώρες μετά το μακελειό στο Λονδίνο!

Ξεκινάμε από το πιο πρόσφατο tweet, διότι είναι και το πιο... ανησυχητικό. "Παρατηρείτε ότι δεν κάνουμε συζητήσεις τώρα για την οπλοκατοχή; Είναι επειδή χρησιμοποίησαν μαχαίρια κι ένα φορτηγό!", έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας αιχμές σχετικά με την επίθεση που δεχόταν προεκλογικά επειδή είναι υπέρ των νόμων για την οπλοκατοχή.

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ιουνίου 2017

Σα να λέει, δηλαδή, πως με ή χωρίς... όπλα, μπορούν να γίνουν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Tweet νούμερο... δύο, με επίθεση στον δήμαρχο του Λονδίνου, υποστηρίζοντας πως ο Σαντίκ Καν είπε στους Βρετανούς να μην ανησυχούν και εμφανιζόμενος να επικρίνει τον Καν για τον τρόπο που αντέδρασε στο γεγονός.

"Τουλάχιστον 7 νεκροί και 48 τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση και ο δήμαρχος του Λονδίνου λέει πως 'δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας'!" έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ιουνίου 2017

Νωρίτερα ο Καν είχε δηλώσει πως οι Βρετανοί δεν θα πρέπει να ανησυχήσουν βλέποντας μια αυξημένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους του Λονδίνου μετά την επίθεση. Σημειώνεται πως ο Καν εξελέγη πέρυσι δήμαρχος της πόλης και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που ηγείται μιας μεγάλης δυτικής πρωτεύουσας.

Το τρίτο tweet (το πρώτο χρονικά), είναι εξίσου ανησυχητικό και αφήνει αιχμές για την κριτική που δέχεται σχετικά με το αντιμεταναστευτικό του διάταγμα: "Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πολιτικά ορθοί και να πιάσουμε δουλειά για την ασφάλεια του λαού μας. Αν δεν φερθούμε έξυπνα θα γίνει μόνο χειρότερο".

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ιουνίου 2017

Σημειώνεται πως πριν... καλά καλά η κυβέρνηση της Βρετανίας και η Μητροπολιτική αστυνομία ανακοινώσουν πως οι επιθέσεις στη Γέφυρα του Λονδίνου και το Μπόροου Μάρκετ είναι έργο τρομοκρατών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε βγάλει το... πόρισμά του και αποφάσισε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να θυμίσει το διάταγμα με το οποίο θέλει να κλείσει τα σύνορα της χώρας του!