Τρόμος ξανά στο Λονδίνο! Βαν έπεσε πάνω σε πεζούς – `Θέλω να σκοτώσω όλους τους Μουσουλμάνους` φώναζε ο δράστης

Φόβος, πανικός και τρόμος ξανά στο Λονδίνο, για πολλοστή φορά τους τελευταίους μήνες. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (19.06.2017) νοικιασμένο βαν έπεσε πάνω σε πεζούς στο πάρκο Φίνσμπερι, κοντά σε τέμενος και παρέσυρε πολλά άτομα.

Η επίθεση ξύπνησε (τις νωπές ακόμα) μνήμες από την επίθεση της 3ης Ιουνίου στη Γέφυρα του Λονδίνου και στην αγορά Μπόροου όταν ξανά λευκό βαν με τρεις επιβαίνοντες είχε πέσει πάνω στο πλήθος.

At least ten people hurt after vehicle hits pedestrians near a London mosque. https://t.co/AfuuiS436G pic.twitter.com/1frgx9fjor — SBS News (@SBSNews) June 19, 2017

Αυτή τη φορά, οι δράστες δεν βγήκαν για να αρχίσουν να μαχαιρώνουν τα θύματά τους. Ίσως δεν πρόλαβαν γιατί λίγο αφού το φορτηγάκι έπεσε πάνω στο πλήθος κοντά σε τέμενος, κόσμος όρμησε προς στους δράστες, πιάνοντας τον έναν από αυτούς και κρατώντας τον μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Οι δυο συνεργοί, όμως, κατάφεραν να διαφύγουν.

Video δείχνει τη στιγμή που εξαγριωμένοι πολίτες όχι απλά πιάνουν τον δράστη της επίθεσης αλλά τον χτυπούν στο κεφάλι και κλωτσιές και γροθιές, τον σέρνουν στο έδαφος και τον μεταφέρουν σε σημείο πιο πέρα από εκεί όπου σταμάτησε η τρελή πορεία του φορτηγού.

Δείτε το σοκαριστικό video

"Γιατί το έκανες;" τον ρωτούν επίμονα αλλά εκείνος δεν απαντά. Τον κράτησαν αρκετά λεπτά έως ότου να φτάσει στο σημείο η αστυνομία.

Δείτε τη στιγμή της σύλληψης

Video of driver being arrested after London van attack outside mosque...#FinsburyPark pic.twitter.com/9Aov8iGOmQ — Journalism Is Dead (@TheDailyBail) June 19, 2017

Ο πρώτος απολογισμός της επίθεσης με βαν κατά πεζών στην Seven Sisters στο πάρκο Φίσμπερι του βόρειου Λονδίνου κάνει λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 10 τραυματίες, από τους οποίους οι οκτώ έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τη Sun και τη Daily Mail υπάρχουν φόβοι για τουλάχιστον δυο νεκρούς.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση είχε νοικιαστεί από την Ουαλία. Ο οδηγός του γκάζωσε και έπεσε πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν έξω από το τέμενος της περιοχής λίγο αφού είχε τελειώσει η απογευματινή προσευχή του Ραμαζανιού. Και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που είχαν μαζευτεί σε μια στάση λεωφορείου και προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένο άνδρα που είχε, για άγνωστο λόγο, λιποθυμήσει!

Ο δράστης - Φωτογραφία από τη Daily Mail

Το γεγονός πως το φορτηγό έπεσε εσκεμμένα πάνω στους πεζούς που βοηθούσαν τον ηλικιωμένο άνθρωπο που είχε πέσει στο έδαφος επιβεβαίωσε στο BuzzFeed News και ο αυτόπτης μάρτυρας Abdulrahman Saleh Alamoudi. «Ήρθε κατά πάνω μας. Νομίζω 8 ή 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Εγώ κατάφερα να ξεφύγω. Μετά ένας άνδρας βγήκε από το βαν». Ο Saleh Alamoudi δήλωσε ότι ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει αλλά εκείνος και δυο φίλοι του, τον σταμάτησαν και τον κρατούσαν τουλάχιστον 20 λεπτά, μέχρι να φτάσει στο σημείο τη αστυνομία. «Πριν απ’ αυτό φώναζε "θα σκοτώσω όλους τους Μουσουλμάνους" και προσπαθούσε να γρονθοκοπήσει τους πάντες».

Eyewitness tells @jamesrbuk man drove van at pedestrians outside London mosque, then shouted “Kill me, kill me, I want to kill all Muslims” pic.twitter.com/gSgTX05aSQ — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) June 19, 2017

Ο οδηγός του φορτηγού είναι 48 ετών. Θα εξεταστεί από ψυχιάτρους, προκειμένου ν' αξιολογηθεί η ψυχική του υγεία. Φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να φώναζε "Θέλω να σκοτώσω όλους τους Μουσουλμάνους".

Το βαν που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση - Φωτογραφία από τη Sun

Η εφημερίδα Evening Standard ανέφερε ότι ένας άνθρωπος είχε μαχαιρωθεί από άτομο που βγήκε από το βαν, μια πληροφορία που διαψεύδεται από την αστυνομία, ενώ μάρτυρες είπαν στο Sky News ότι το φορτηγό χτύπησε τουλάχιστον δέκα πεζούς.

Φωτογραφία Daily Mail

Η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 12:20 π.μ. σήμερα τοπικής ώρας (2:00 π.μ. ώρα Ελλάδας) για σύγκρουση στην οδό Seven Sisters, στην περιοχή του πάρκου Φίνσμπερι του Λονδίνου. Μάρτυρας είπε στο BBC ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα σοβαρά τραυματισμένα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του Μουσουλμανικού Συμβουλίου της Βρετανίας, ο οδηγός ενός μικρού φορτηγού παρέσυρε πιστούς που έβγαιναν από το ισλαμικό τέμενος στην περιοχή του πάρκου. Αν και αρχικά η αστυνομία άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για... ατύχημα, τελικά τις έρευνες ανέλαβε η αντιτρομοκρατική.

Σύμφωνα με το Μουσουλμανικό Συμβούλιο το περιστατικό αποτελεί μία ένδειξη ισλαμοφοβίας και καλεί τις αρχές ν' αυξήσουν τα μέτρα ασφάλειας έξω από τα τεμένη στη Βρετανία.

Τόσο το ισλαμικό κέντρο, όσο και το τέμενος που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία κάνουν έκκληση για ηρεμία: “Έχουμε εργαστεί σκληρά τις τελευταίες δεκαετίες προκειμένου να οικοδομήσουμε μία ειρηνική κοινότητα ανοχής, εδώ στην περιοχή του Φίνσμπουρι Παρκ. Καταδικάζουμε συνολικά την οποιαδήποτε πράξη μίσους, που προσπαθεί να διαχωρίσει την υπέροχη κοινότητά μας,” ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι δήλωσε ότι οι σκέψεις της είναι με εκείνους που τραυματίστηκαν, ενώ ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε “απόλυτα συγκλονισμένος” από το νέο αυτό περιστατικό της επίθεσης στο τέμενος.

Φωτογραφίες: Reuters, EPA