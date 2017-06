Τρόμος στο Μάλι: Επίθεση σε τουριστικό θέρετρο - Δυο νεκροί [pics]

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση εναντίον τουριστικού θερέτρου στο Μπαμακό, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ασφαλείας του Μαλί, διευκρινίζοντας ότι ο ένας είναι Γάλλος. Από την πλευρά της, η Γαλλική Προεδρία ανακοίνωσε τον θάνατο ενός γάλλου στρατιώτη κατά την επίθεση.

Κάτοικοι της περιοχής όπου βρίσκεται η τουριστική εγκατάσταση, στην οποία συχνάζουν δυτικοί τουρίστες, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν πυροβολισμούς και ότι δυνάμεις του στρατού του Μαλί και της γαλλικής δύναμης Barkhane κατευθύνονται προς το σημείο. Καπνός υψώνεται από την εγκατάσταση. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ένοπλοι κρατούν ομήρους στο τουριστικό θέρετρο Cangaba, το οποίο προτιμούν πολλοί δυτικοί τουρίστες. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση από τζιχαντιστές, δίχως να είναι σε θέση να πει περισσότερες λεπτομέρειες.

MORE: Photos show huge smoke billowing from #CampementKangaba resort in the outskirt of #Mali's #Bamako after gunmen stormed the resort. pic.twitter.com/avV1IEYPHt