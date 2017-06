Τζόνι Ντεπ για Τραμπ: `Πότε ήταν η τελευταία φορά που ηθοποιός δολοφόνησε πρόεδρο;` [vid]

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε την εμφάνισή του στο μουσικό φεστιβάλ του Γκλάνστονμπερι και όταν ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει για τη νέα του ταινία The Libertine, ρώτησε το πλήθος: «Πότε ήταν η τελευταία φορά που ένας ηθοποιός δολοφόνησε έναν πρόεδρο;».

Με το μικρόφωνο στα χέρια και απευθυνόμενος στο κοινό, ο Τζονι Ντεπ βγήκε να μιλήσει και ενώ το κοινό από κάτω μπορούσε να του απαντήσει. «Μπορούμε να φέρουμε τον Τραμπ εδώ;» είπε αρχικά και το πλήθος άρχισε να αποδοκιμάζει. Κάτι που μάλλον ευχαρίστησε τον 54χρονο σταρ του Χόλιγουντ.

«Όχι όχι δεν καταλάβατε. Νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια (…) Θα βγει στον τύπο, θα είναι τρομερό. Αλλά θα ήθελα όλοι να είστε μέρος αυτού», είπε και έριξε τη… "βόμβα": «Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος ηθοποιός δολοφόνησε τον πρόεδρο;».

Το σοκαριστικό, εκτός από την ίδια τη φράση, είναι πως κάποιοι το βρήκαν αστείο και άρχισαν να αποθεώνουν τον Ντεπ και να γελούν. Και συνεχίζοντας το "αστείο" είπε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω, δεν είμαι ηθοποιός. Λέω ψέματα για να ζήσω».

Η δήλωση του Τζόνι Ντεπ έρχεται μόλις μερικές εβδομάδες μετά τη φωτογράφιση της κωμικού Κάθι Γκρίφιν, η οποία εμφανίστηκε να κρατά στα χέρια της το ματωμένο κεφάλι του Αμερικανού προέδρου. Η φωτογράφιση αυτή προκάλεσε σάλο, με τους Τραμπ να επιτίθενται προσωπικά στην Γκρίφιν, με την δικαιολογία ότι ο 11χρονος Μπάρον Τραμπ είδε την εικόνα και τρόμαξε γιατί νόμιζε ότι ο πατέρας του δολοφονήθηκε (… !), ενώ το CNN απέλυσε τη γνωστή κωμικό, η οποία παρουσίαζε τη γιορτή για την αλλαγή του χρόνου.

