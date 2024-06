Πόλεμος στην Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο – Χτυπούν σειρήνες συναγερμού

Αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας τις πρώτες πρωινές ώρες. Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να την αποκρούσει, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις πάνω από το Κίεβο και στα περίχωρά του, στη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

🚨Air alert sirens sounding right now here in Kyiv, amidst a loud thunder storm. People heading to shelters or their bathrooms. pic.twitter.com/b9olAIn4Om