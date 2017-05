Βασίλισσα Ελισάβετ: Όλο το έθνος είναι σε σοκ!

«Ολόκληρο το έθνος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ για τους θανάτους, τους τραυματισμούς στο Μάντσεστερ την περασμένη νύκτα τόσων ανθρώπων, ενηλίκων και παιδιών, που απλώς διασκέδαζαν σε συναυλία.

Γνωρίζω ότι μιλώ εξ ονόματος όλων καθώς εκφράζω την βαθύτερή μου συμπάθεια σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτό το τρομακτικό γεγονός και ιδιαίτερα στις οικογένειες και τους φίλους όσων πέθαναν ή τραυματίσθηκαν.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών, που ανταποκρίθηκαν με τέτοιον επαγγελματισμό και φροντίδα.

Και θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του Μάνστεστερ ανταποκρίθηκαν με ανθρωπισμό και συμπόνοια σε αυτήν την πράξη βαρβαρότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της βασίλισσας Ελισάβετ.

A message from Her Majesty The Queen following the attack in Manchester yesterday. https://t.co/CuaaPmRM1D