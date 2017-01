Υπό κράτηση ο σχεδιαστής μόδας που λίντσαραν στην Τουρκία

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Σανσάλ βρισκόταν στα κατεχόμενα. Ανέβασε στα social media video όπου έλεγε πως λόγω καταπίεσης, στα κατεχόμενα η αλλαγή του χρόνου δεν γιορτάστηκε και γι’ αυτό εκείνος επέλεξε να περάσει στην ελεύθερη Κύπρο και συγκεκριμένα τη Λευκωσία για να πιεί και να γιορτάσει.

«Αυτή την ώρα είμαι στην βόρεια Κύπρο και ο νέος χρόνος έχει μπει λόγω της καταπίεσης που υπήρξε. Στην Κυπριακή Δημοκρατία θα μπει ο νέος χρόνος σε μια ώρα. Σε λίγο θα πάω στη Λευκωσία και θα γιορτάσω κι εκεί. Εσείς συνεχίστε να γιορτάζετε μέσα σε τόση βρωμιά, ντροπή και αθλιότητα. Πνίξου στο σκ@@ά σου Τουρκία» ήταν το μήνυμα του Σανσάλ.

Και αυτό το πλήρωσε ακριβά. Οι τουρκοκυπριακές αρχές τον απέλασαν και όταν το βράδυ της Δευτέρας (02.01.2017), σχεδόν την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό του μακελάρη της Κωνσταντινούπολης, έφτασε στο αεροδρόμιο Αττατούρκ με πτήση της Turkish Airlines, αγριεμένο πλήθος τον περίμενε στην πίστα του αεροδρομίου και πριν καλά καλά κατέβει από τη σκάλα του αεροπλάνου, του επιτέθηκε και τον ξυλοκόπησε άγρια!

Υπάρχουν αναφορές πως επίθεση δέχτηκε και μέσα στο αεροπλάνο που τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά όχι σαν αυτή που δέχτηκε όταν κατέβηκε από το αεροσκάφος. Τα video που κατακλύζουν τις τελευταίες ώρες τα social media είναι χαρακτηριστικά του τι έγινε. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι το πως κατάφερε και με την ανοχή ποιου, ο όχλος να φτάσει ως την πίστα του αεροδρομίου για να επιτεθεί στον Τούρκο σχεδιαστή.

Και όχι μόνο δέχτηκε τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά οι αστυνομικοί που τον περίμεναν, τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας για να τον μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα, αφού υπήρχε εντολή αν συλληφθεί. Είχε άλλωστε απελαθεί από τα κατεχόμενα!

Προκαλεί δε και η ανάρτηση του δημάρχου της Άγκυρας Ιμπραΐμ Μελίχ Γκοκτσέκ και προσωπικού φίλου του Ερντογάν. Του ανθρώπου που είναι πρόεδρος της Οσμανλισπορ, της ομάδας που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στους 32 του Europa League και ο οποίος είχε ζητήσει να γίνουν τουρκικά 18 ελληνικά νησιά. Όχι μόνο ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter video από την επίθεση που δέχτηκε ο Σανσάλ καθώς και μια φωτογραφία του με το πρόσωπο ματωμένο, αλλά τον κάλεσε κιόλας να μην προκαλεί τον τουρκικό λαό! Και (φυσικά) επιδοκίμαστε ουσιαστικά τον ξυλοδαρμό ενός ανθρώπου που διαφώνησε με το καθεστώς.

"Το τουρκικό έθνος είναι ένα αξιοπρεπές έθνος και αποδοκιμάζει τις άγριες επιθέσεις. Αλλά δεν έπρεπε να τους εκνευρίσεις" έγραψε και ανέβασε τη φωτογραφία του ματωμένου Σανσάλ, ενώ αργότερα έκανε και νέα ανάρτηση όπου έγραψε: "Το τουρκικό έθνος αντέδρασε όταν κατέβηκε (σ.σ. ο Σανσάλ) από το αεροπλάνο. Μην προκαλείς τον κόσμο Μπαρμπαρός!".

